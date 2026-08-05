La Justicia deja sin margen a Milei para incumplir la Ley de Financiamiento Universitario

La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario (LFU), luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo.



La decisión judicial implica que el gobierno de Javier Milei pierde el principal respaldo procesal con el que intentaba demorar la aplicación de la norma, por lo que deberá cumplir con las obligaciones previstas en la ley, entre ellas la actualización de los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales y el financiamiento de becas y programas destinados a los estudiantes.



El fallo de la Cámara se produjo después de que la Corte Suprema dejara firme la resolución favorable a las universidades públicas. Como consecuencia, también quedó sin efecto la suspensión de la ejecución de la medida cautelar, ya que el fundamento jurídico que la sostenía desapareció tras la decisión del máximo tribunal.



La Ley de Financiamiento Universitario había sido vetada por el presidente Javier Milei, pero posteriormente fue ratificada por ambas cámaras del Congreso con amplio respaldo legislativo, en un contexto de masivas movilizaciones impulsadas por la comunidad universitaria en defensa de la educación pública.



Ya en junio, la Corte Suprema había rechazado un planteo similar del Gobierno y confirmó la cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados a la recomposición salarial del personal universitario y al financiamiento de becas y programas estudiantiles.



En las últimas semanas, el Ejecutivo acordó una recomposición salarial del 24,33% para docentes y no docentes universitarios, además de un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento y mayores partidas para los hospitales universitarios. Sin embargo, esos aumentos continúan por debajo de los montos y mecanismos de actualización previstos en la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo cumplimiento ahora vuelve a quedar respaldado por la Justicia.