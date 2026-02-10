«La lista del MDF representa al peronismo porque no compartimos el modo y la forma del Movimiento Evita»



El peronismo de Moreno ofrece en su geografía dos terrenos claramente demarcados: la hegemonía de Mariel Fernández por un lado, y en la vereda de enfrente, ni más ni menos, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que conduce Axel Kicillof.



Hubo fumata blanca en la mesa grande, un impasse entre el gobernador y La Cámpora, pero en Moreno la Intendenta tejió su lista, como lo hizo el año pasado cuando la oferta de Fuerza Patria en Moreno descartó por completo a Walter Correa y el MDF.



Obviamente que el actual Ministro de Trabajo bonaerense apuesta a jugar, arma la lista peronista y quiere interna porque «los puentes de diálogo con Mariel no existen» ni pretenden ser reconstruidos.







Las urnas es una gran opción para dirimir las visibles diferencias de modelo, concepción y acción. La Dra. Anahí Sanchetta de Poder Comunitario en el MDF, acepta la entrevista y responde:



¿Qué mensaje representa el haber dejado una lista en condiciones de competir por el PJ de Moreno?

Representa que hay una fuerza política organizada con un fuerte anclaje en el peronismo, que da un mensaje para el 2027, que hay otra propuesta para gobernar, para construir política y un Moreno mejor. Esta propuesta incluye a sectores que tradicionalmente no se sienten representados por el PJ local.



Entonces la lista del MDF, es solo la representación de los sectores peronistas que Mariel no tiene en cuenta

No es una lista con el descarte de Mariel. Todos y todas quienes formamos parte de MDF lo hacemos por decisión y convicción, porque no compartimos las formas y el modo del Movimiento Evita. Nuestra lista representa la voluntad de disputar un espacio local que represente no solo al peronismo histórico sino también a sectores que tienen mucho para aportar en la discusión de cómo utilizar esta herramienta.



Más allá de las inevitables roscas políticas, ¿debería primar la voluntad de realizar la interna en Moreno?

Sí, lo más sano sería una interna para saber que representación tiene cada fuerza dentro del peronismo, el partido mayoritario en el campo popular. Sería una buena medida y base para lo que viene.



El acuerdo Axel Kicillof- Maximo Kirchner, ¿representa un cierre de tensiones y el surgimiento de algo nuevo?

No, las tensiones van a seguir porque hay dos formas de construir distintas. Hay visiones distintas de como ejercer el poder. Para mi lo ideal sería que, previo al 27, haya una gran interna que incluya y ordene a todos los sectores del campo popular, que se puedan democratizar las decisiones. Eso tanto a nivel nacional como local. Es momento de dejar atrás el dedo que bendice y desde las organizaciones empezar a discutir, elegir, pluralizar, democratizar los candidatos y propuestas.



Mariel Fernández no logra estar en los lugares centrales del PJ bonaerense, tampoco en la mesa de discusión, ¿perdió la Capitana de Moreno o su objetivo es la permanente instalación?

Primero que nada, eso de La Capitana no es una adjetivación que comparta, no alcanza con liderar solo a la tropa disciplinada. Pero si claramente no obtuvo lo que pretendía con su mega campaña de instalar su imagen como síntesis del peronismo. Desde lo discursivo podrán disfrazar como quieran, decir que fue tensionar para lograr la unidad, pero lo cierto es que jugaron fuerte porque creyeron que podían ser la síntesis y conducir el partido en la provincia y terminaron en un rol secundario. Quizás sea por la doble vara con la que se manejaron desde siempre en cuanto al discurso. Hay que ser cuidadosos cuando se habla desde un lugar como el de ella, siendo la presidenta del PJ local, criticar con lo que no hacés en tus pagos tiene su costo.



Por último, ¿para que serviría conducir el PJ de Moreno?



Para ordenar una fuerza política con un gran potencial y que hace tiempo esta desperdiciado porque sus puertas están cerradas. No escucha, no genera discusión, y por eso no interpreta de manera correcta al sujeto político actual. Es imprescindible acercar el peronismo a las nuevas generaciones como alternativa y posibilidad de expresión de nuevas demandas y propuestas. Es necesario generar un espacio comunitario y democrático para construir una propuesta política y el modelo de gestión que necesitamos en Moreno.