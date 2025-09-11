La Polícia de la Provincia de Buenos Aires allana el Bingo de Moreno

El operativo comenzó a las 9 de la mañana de este jueves 11 de septiembre en la casa de juegos ubicada sobre Av. Victorica entre Sarmiento y Alsina. Está presente Delitos Complejos de la Provincia de Buenos Aires y Fuerzas Especiales. El personal se encuentra dentro de las instalaciones. Hasta el momento se desconoce que causa se investiga.
Ampliaremos…
FUENTE: SEMANARIO ACTUALIDAD
