jueves, 11 de septiembre de 2025

La Polícia de la Provincia de Buenos Aires allana el Bingo de Moreno

jueves, 11 de septiembre de 2025 1 min de lectura

El operativo comenzó a las 9 de la mañana de este jueves 11 de septiembre en la casa de juegos ubicada sobre Av. Victorica entre Sarmiento y Alsina. Está presente Delitos Complejos de la Provincia de Buenos Aires y Fuerzas Especiales. El personal se encuentra dentro de las instalaciones. Hasta el momento se desconoce que causa se investiga.

Ampliaremos…

FUENTE: SEMANARIO ACTUALIDAD

