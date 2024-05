«La Presidenta del Consejo Escolar no informa nada, el estado de las escuelas es deplorable»

La consejera escolar Carla Santa María, de Juntos por el Cambio, ofrece una mirada sobre la situación educativa con afirmaciones, algunas sorprendentes. La llegada del otoño, descenso de la temperatura ambiente, reactiva el irresoluto problema de calefacción. Sin uno de los tres puntos básicos innegociables, algunos servicios suspenden las clases o apelan al exitoso modelo «virtual».

Santa María afirma que la Presidenta del Consejo Escolar, Josefina Díaz Ciarlo, no entrega ningún tipo de información siendo la máxima autoridad del cuerpo colegiado. La consejera opositora «extraña a la ex presidenta, Sonia Beltrán» porque con ella había más diálogo. De buscar, consultar, recibir y escuchar a directivos /as, que no pueden nombrarlos porque tienen miedo, la consejera de la oposición «relevó que hay 16 escuelas que carecen de calefacción».

Cuestiona el sistema de que impuso Díaz Ciarlo (SOMOS – Barrios de Pie en Unión por la Patria) porque en las sesiones ordinarias el gran paquete de proyectos de disposición se vota sobre tablas, es decir, sin posibilidad alguna de controlar u observar si lo que se está pagando está EJECUTADO como corresponde.

Pero las críticas de la funcionaria también son dirigidas a los gremios en un tema central y desconocido: «Hace tres meses que los /as trabajadores /as auxiliares que ingresaron al Estado no cobran sus sueldos».

Párrafo aparte: Santa María denuncia que la autoridad de un jardín le negó el ingreso cuando solo buscaba ofrecer soluciones al presente de aulas modulares.

«El estado de las escuelas es deplorable, solo son parches. Cuando preguntamos los directivos responden que se están haciendo cosas, parecen estar contentos, cuando en realidad no se hace», expresa Carla Santa María:

Entrevista completa en Desalambrar Tv: