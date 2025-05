La Provincia en Moreno: el alimento cubre casi toda la matrícula escolar, derecho universalizado

Como olvidar la solicitud de un gremio docente como SUTEBA pidiendo la universalización del comedor escolar.



Desde marzo de 2020 el gobierno de Mariel Fernández controla la ejecución del programa Servicio Alimentario Escolar (SAE) llamado por la Intendenta como la CAJA que estaba en manos del Consejo Escolar.



Esa «municipalización» no fue objetada por el poderoso sindicato que siempre manifestaba su oposición a «cualquier avance de municipalización». Desaparecieron las campañas que «denunciaban la pésima comida», a pesar de escandalosas entregas de alimentos y promesa de expulsar al proveedor, algo que jamás ocurrió.







Desde hace cinco años, la comida en las escuelas es administrada por el gobierno local. CONTRATA a sus proveedores y debe ejercer control. Lo primero está aceitado bajo una forma INCREÍBLE: a pesar que el paquete es voluminoso y por el monto presupuestado obliga a un llamado a licitación pública, cumpliendo con lo que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades:







El Departamento Ejecutivo sin embargo contrata de forma directa a sus empresas de confianza, las que llegaron en febrero de 2021 y son intocables aún cuando entreguen comida de pésima calidad.



Para comprender que es LA CAJA ACTUAL. El SAE y Mesa Bonaerense representan una inversión que hace la gestión Kicillof de más de 35 mil millones de pesos anuales:



Cantidad de cupos alimentarios que tiene Moreno, dato muy requerido por concejales /as de la oposición, pedido de informes a la Secretaría de Desarrollo Comunitario que no es respondido. A enero de 2025, la matrícula en el partido de Moreno es de 115.155 alumnos /as (incluye a las y los estudiantes de establecimientos educativos del sector estatal (de dependencia provincial, municipal y nacional) y de los niveles obligatorios (Inicial, Primario y Secundario, considerando también a las escuelas especializadas en arte, técnicas y agrarias) y de la modalidad Especial. Corresponde a los datos finales del Relevamiento Inicial 2024).



La cobertura alimentaria alcanza a 108.524 alumnos /as, casi la totalidad de la matrícula (el 94 por ciento).



La inversión que hizo la Provincia de Buenos Aires desde enero 2020 a enero de 2025 representó más de 192 mil millones de pesos (a valor constante).



Las empresas las elige la Intendencia de Moreno y es quien tiene bajo su competencia el garantizar la calidad de comida que llega a cada uno de los 108.524 estudiantes /as de Moreno. ¿Cumple y respeta esa función el gobierno de La Capitana Mariel?