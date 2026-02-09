La UTA amenaza con paro nacional



La Unión Tranviarios Automotor (UTA) lanzó un ultimátum a los empresarios y anticipó un paro de colectivos en todas las provincias si en las próximas horas no queda replicado en todos los servicios de interior el aumento salarial logrado para el AMBA.



Firmado por el secretario general Roberto Fernández, el texto cuestiona las afirmaciones de los empresarios del transporte en el interior, quienes sostienen que los recursos son insuficientes pese a que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA. «Queremos saber que no es cierto que no les alcanza«, señala el comunicado, desafiando directamente las excusas económicas del sector empresario.



Este ultimátum se enmarca en negociaciones fallidas que se mantienen desde diciembre con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a las concesionarias del interior. Tras varias audiencias en la Secretaría de Trabajo, no se logró ni un principio de acuerdo. El conflicto es exclusivo del transporte del interior (corta y media distancia), separado de las discusiones en el AMBA.



El acuerdo que la UTA exige replicar es el firmado recientemente para el AMBA (con vigencia de enero a marzo 2026 y proyección a abril), que incluye incrementos escalonados y sumas no remunerativas. Los detalles clave son:





Enero 2026: Básico de $1.389.180 (aumento del 1,4%) + $100.000 no remunerativa (gratificación extraordinaria por única vez).

Febrero 2026: Básico de $1.407.239,34 (aumento del 1,3%) + $100.000 no remunerativa + viáticos de $16.000 por jornada.

Marzo 2026: Básico de $1.425.533,45 (aumento del 1,3%) + $120.000 no remunerativa + viáticos de $17.000 por jornada.

Básico de $1.425.533,45 (aumento del 1,3%) + $120.000 no remunerativa + viáticos de $17.000 por jornada. Abril 2026: Básico conformado proyectado de $1.545.278,25, con viáticos proyectados y adicionales por antigüedad. Al sumar rubros fijos y viáticos, la remuneración total para un conductor inicial supera los $2.000.000.