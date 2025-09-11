Walter Correa, Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, el hombre de Axel Kicillof en el distrito de Moreno, siente que el rumbo, tantas veces anunciado, desde el domingo es una realidad. Desde el inicio de una puja, interna y externa, Correa defendió la táctica del desdoblamiento electoral en defensa de los /as bonaerenses pero en clave de la identidad de la Provincia que dista de CABA.



Para Correa «Axel es el emergente natural, con el apoyo popular para el 2027»



En ese sentido y dirección, el ministro puede ironizar sobre dichos o frases: «Decían que era un buen tipo, pero obviaron que es la cuarta elección consecutiva que le gana a Milei, que sostiene el Estado aún cuando la motosierra arrancó recursos que son bonaerenses; que siguió trabajando sin perder de vista la unidad, me refiero a la unidad real no la declamada o aplicada en un discurso«.



Como líder del Movimiento Derecho al Futuro Moreno reconoció y agradeció el compromiso de la militancia que «sorteó todos los obstáculos y trabajó para el triunfo», y luego entregó una consideración muy política: «La victoria en todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires es de Axel Kicillof».



Hacia octubre manifestó tener la confianza y la fuerza para repetir el resultado contra un gobierno que «no entiende lo que es el diálogo ni el Estado», condiciones que agravan la situación que sufre el pueblo que es «víctima de las políticas de destrucción y crueldad».



Walter Correa, finalmente, subrayó que en la lista nacional está la representación de los trabajadores, en clara referencia a los lugares por los que pidió Axel Kicillof para la CGT, la CTA y también ATE provincia (Hugo Moyano hijo; Hugo Yaski y el Colo De Isasi).



«El domingo triunfó el peronismo y seguirá por ese camino de avanzar, contener, abrazar, porque la frase que contiene esa enorme diferencia en las urnas es paz, democracia y peronismo. Nuestro rumbo es recuperar el trabajo como el verdadero sujeto social, eso es lo que representa Axel y la Provincia es un el modelo para concretarlo», afirmó el líder del MDF en Moreno.