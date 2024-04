«Le pedimos a Mariel Fernández que venga ahora y nos ayude»

La importantísima obra pluvial en Zapiola, licitada y financiada por la Provincia de Buenos Aires, exige una corrección para que el objetivo alcance el estándar deseado.

Antes de la llegada de la empresa Tecnipisos la calle Padre Varvello, entre Roma y Leonardo Da Vinci, tenía un asfalto en condiciones.

La mejora comenzó su etapa y el avance se podía ver, con las dificultades lógicas que presenta una obra de profundidad:

En la esquina de Padre Varvello y Leonardo Da Vinci el barro líquido cubre la calzada luego de las fuertes lluvias. Ya no hay máquinas, ni operarios, pero están dos vecinas.

Teresa, quien vive desde hace cincuenta años frente al emblemático Club Defensores del Chaco, expone el problema: «A nosotros nos tocó lo peor porque cuando hicieron la excavación, antes de diciembre esta obra se canceló y quedó la tierra removida cuando antes teníamos un precioso mejorado. Cuando taparon esto lo hicieron a la ligera y el caño quedó tapado y el agua (con barro) se junta toda en esta esquina, ya no circula como antes que iba hacia el río. Desde ya que la obra iba a ser divina y nos beneficiaba a todos, pero quedó cancelada en estos treinta metros y no está habilitada. Estoy pagando una Tasa municipal de 11.600 pesos por mes y no tengo ningún servicio»

El agua y barro van comiendo la superficie de la calle. Mariela describe que el agua ingresa a su vivienda. «Tenemos acá enfrente un club hermoso, salía a la calle con mis hijos y ahora tenemos esto, barro. La verdad es que nos da tristeza, por eso le pedimos a Mariel Fernández que ya vino al Club (Defensores del Chaco) a hacer cosas lindas, que venga ahora y nos ayude«.