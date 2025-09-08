Desalambrar

lunes, 8 de septiembre de 2025

«LLA sufrió una derrota importante en la Provincia pero no en Moreno»

lunes, 8 de septiembre de 2025

ELECCIONES 2025 –


El bunker de La Libertad Avanza ubicado en Trujui mantuvo las puertas abiertas sin mayor movimiento. Las actas de escrutinio dejaban tendencias que fueron confirmadas por Desalambrar una hora antes de conocerse las proyecciones. El líder del «mileísmo» en Moreno llegó al local y comprometió su palabra. Ramón Vera Chávez reconoció el triunfo de Axel Kicillof pero consideró que «no se plesbicitó la gestión – modelo de Javier Milei porque eso ocurrirá en octubre».


En cuanto al resultado local, Vera Chávez manifestó cierta conformidad porque obtuvo el porcentaje más alto que siempre tuvo el mayor espacio opositor, es decir, lo que antes era «asseffismo, vecinalismo, PRO» ahora es «violeta, liberal, popular», la fuerza que en palabras del actual diputado bonaerense «se tomará unos días y saldrá a militar la campaña de octubre para obtener un triunfo».


Entrevista completa en Desalambrar Tv:

