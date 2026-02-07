Los excesos de Mariel fueron multados por el Tribunal de Cuentas, ¿otra forma de gobernar?



En el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 30 de enero de 2026, queda ratificado el acto administrativo por el que se impone a la Intendenta Mariel Fernández el pago de 680 mil pesos en concepto de sanción por incumplimientos certificados, ofreciéndose el descargo que le corresponde por derecho a la autoridad ejecutiva.









Una multa de 680 mil pesos puede representar el 10 por ciento del salario pero no está allí el valor sino en lo que se denomina «romper la cadena de control del Estado». Hay dos ejemplos que ratifican el gran blindaje que ostenta Mariel Fernández y porque lidera ese ranking. Vale decir que el tamaño de las MULTAS es proporcional a las FALTAS COMETIDAS:



1- Municipio de Punta Indio, Rendición de Cuentas 2024: manejo irregular de fondos con afectación específica, registró deficiencias graves en la contabilidad y el patrimonio, y no respaldó adecuadamente gastos ni créditos, configurando un esquema de administración defectuoso. La multa al Intendente, Leonardo Angueira fue de 315 mil pesos.

2- Municipio de Ituzaingó: Falta de instrumentación adecuada de los sistemas de administración de los recursos financieros y reales, incumplimiento de normas básicas de administración financiera, uso de fondos con afectación específica para cubrir gastos ordinarios, resultado presupuestario y financiero negativo, entre otros puntos. El Intendente Pablo Descalzo debe pagar una multa de 300 mil pesos.



El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires analizó el destino de los recursos públicos del año 2024, un MODO que hace a la FORMA de gobernar y que resultó pasible de las sanciones económicas, no solo a Mariel Fernández sino también al Jefe de Compras, a la Secretaria de Economía y a la Contadora municipal.

Lo sustancial del fallo, ratificado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires el pasado 30 de enero, es que permite informar a la población que Mariel Fernández es autora de un GLOBO de DEUDA que lo pagará (o ya lo está haciendo) el pueblo morenense.



Hablamos del Presupuesto 2024, ese dibujo que tiene metas, objetivos y disposiciones, define en que gastar o invertir pero es modificado libremente debido a que el Concejo Deliberante cede amplias facultades al Ejecutivo y éste, bajo la conducción inquebrantable de Mariel, reasigna partidas, fondos, ejecuta gastos y hace su película. Solo en 2024 el Tribunal de Cuentas observó un EXCESO PRESUPUESTARIO DE 5 mil millones de pesos, con un rótulo destacadísimo: sin posibilidad de compensación.



En el Municipio de Ituzaingó unos 4 mil millones de pesos de exceso presupuestario y 2.900 millones de pesos de déficit, representan una bomba política, muestra de la mala praxis y un peligro en ciernes

En Moreno, 5 mil millones de pesos de exceso presupuestario y unos 3500 millones de pesos de déficit (año 2024) son datos de color. Pero el iceberg carga el endeudamiento autorizado del ejercicio y las deudas pendientes acumuladas que llevan a un déficit de más de 9.200 millones, conforme el artículo 26 de la reglamentacion de la Ley Orgánica Municipal.



Queda claro que el peligroso abuso de Gastar no es atribuible a que gobierna Milei sino a una concepción que suprime la evaluación de la conveniencia, la sustentabilidad, en definitiva la racionalidad del gasto, si son prioridades justificadas o caprichos de la Estadista que juega a fondo sin importarle el futuro de la administración comunal porque NUNCA SE HIZO TANTO.







El punto para quienes habitan fuera del planeta Mariel es indagar sobre si el CÓMO SE HIZO TANTO cumplió con mínimas cuotas de transparencia; si con el dinero disponible se PUDO HACER MÁS o profundizar por que razón se tomaron los fondos afectados para pagar gastos corrientes (salarios o el contrato de la basura, probablemente), como lo hicieron en sus gestiones Mariano West y Walter Festa. Lo concreto y demostrable es que lo nuevo de Mariel Fernández garantiza con amplitud los «vicios históricos de la vieja política del Conurbano» pero haciendo mucho, cambiando la imagen de Moreno.











Las deudas no las paga DIOS, se acumulan y los relatores del Tribunal de Cuentas certifican excesos y arbitrariedades pero sin desaprobar el ejercicio del año 2024.



En el informe de 34 fojas sobresale un modus operandi legal pero cuestionado y sancionado: contratación directa y el fantástico artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.



SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES







Vicente Linares está al frente de la cartera de comunicación. Es el realizador de la película de la Mariel; el hombre que la proyectó a viajes internacionales y trabaja con excelso profesionalismo el crecimiento de la figura. El Tribunal de Cuentas reparó que en el año 2024 Linares optó por la contratación directa de empresas cuando correspondía hacerlo por el esquema de concurso de precios. El informe otorga ejemplos, que no serían los únicos:







El descargo oficial tuvo asiento en la «facultad de decidir qué es PUBLICIDAD OFICIAL» siempre que se actúe de manera razonable y se garantice la publicidad de la gestión. La respuesta del Tribunal de Cuentas subraya que «NO EXISTEN ORDENANZAS que declaren de interés público el mensaje transmitido ni se evidencia la urgencia de su publicación». La multa económica no recae en Vicente Linares sino en Gonzalo Venditti, Jefe de Compras.







SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS







Cuando se trata de cuestiones de urgencia la contratación directa no es objetada. El Tribunal de Cuentas miró por arriba y encontró obras consolidadas. La ingeniera agrónoma María Giménez, Secretaria de Obras Públicas, cuenta con gestión alineada a Mariel Fernández, su cuñada.







El descargo del Municipio a las contrataciones directas de obra pública (bien puede llamarse cartelización consolidada) mereció la multa porque «no se acreditó ni respaldó con estudios técnicos la urgencia para la contratación directa».







SECRETARÍA DE DESARROLLO COMUNITARIO







Cuando el Servicio Alimentario Escolar (SAE) era competencia del Consejo Escolar se lo llamaba CAJA de la corrupción, jugar con el hambre de los pibes y pibas. Cabe consignar que los proveedores salían de «llamados a licitación», por el volumen y costos.



En marzo de 2020 el SAE quedó en manos del Municipio, gestión Mariel Fernández. Un año después contrató, de forma directa, al grupo que monopoliza la CAJA. Para comprender la magnitud, en 2024 el enorme paquete que financia la Provincia pero contrata y administra el Municipio de Moreno contó con un presupuesto de casi 17 mil millones de pesos:











El Tribunal de Cuentas, sobre el ejercicio 2024, observa el mecanismo, lee los descargos de la Secretaria Lis Díaz y emite una conclusión: «…la gestión de compras no se ajusta a las normas aplicables y al pliego de bases y condiciones».









