Madres de la ESPUNM: «El gobierno municipal dice defender la educación pública pero nos ataca»

El pocos días se cumplirán dos años de una decisión política tomada por el gobierno municipal. Una faja sobre el cerco perimetral donde comenzaba la de la ESPUNM – ITUM, ratificó un proceso que se coronó casi un año después con la usurpación del predio y la instalación allí del proyecto estratégico llamado Polo Educativo Sandra y Rubén, nuevas oficinas del Consejo Escolar y otras dependencias administrativas provinciales.

Vanesa tiene a su hijo en tercer año y dice, sin dudarlo, que le genera «vergüenza la situación porque los /as alumnos /as de la ESPUNM siguen en un lugar cuando deberían tener su propia escuela y no la tienen por una injusticia, por una maldad, una inconsciencia».

El dato real se traduce de un modo claro. El plan de contingencia de la ESPUNM representa hoy 288 alumnos /as, de no haberse parado la construcción tendría en este 2024 una matrícula de 1800 alumnos /as de todas las localidades del distrito

Natalia detalla en qué cambió el diseño original de la Escuela Secundaria Politécnica a partir de la quita de la tierra: «Los chicos tienen un recorte de horario, sufren un desgaste que lleva años. Yo estoy desde la pandemia (año 2020) y la escuela siempre se ocupó de las burbujas, de hacer lo que estaba a su alcance. Luego se avanzó en agrandar espacios pero que con reducidos, estando en un lugar que no les corresponde. No es justo lo que nos están haciendo, no nos escuchan de ningún lado, hablamos con Axel Kicillof, con Alberto Fernández, intentamos hablar con Cristina Fernández el año pasado, a ellos les entregamos cartas pero nadie nos ve ni nos escucha».

Pdta: La disputa por la tierra se ventila en la justicia federal quien deberá emitir un fallo que no cerrará el litigio, en caso que algunas de las partes decida llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia bonaerense.