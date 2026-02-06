«Mariel aprovechó el tiempo político, la oportunidad y se lanzó al ruedo»

Horas decisivas, mensajes cifrados y apetencias desplegadas. ¿Aceptará Kicillof la PROPUESTA UNIFICADA de Cristina y Máximo para presidir el PJ bonaerense? El domingo 7 de febrero quedará revelada la ecuación, pero en un largo mientras tanto la Intendenta de Moreno ratificó, mediante un gran operativo de propaganda, golpear esa mesa donde ella no está siendo parte de la negociación.



Antonio Castillo, dirigente de OLP, afiliado al Partido Justicialista, afirmó a Desalambrar que «hace un mes atrás parecía que esto era una cuestión que se dirimía entre una mesa de dirigentes, que era un trámite, pero todos sabemos que cuando no hay una conducción clara, unificada y con política para todo, esto genera condiciones para que surjan de abajo otras figuras, y creo que Mariel Fernández aprovechó este tiempo político, la oportunidad y se lanzó al ruedo, potenciado por la intervención de Cristina».



