Mariel: «No puede haber Intendentes que se reelijan indefinidamente»

La Intendenta de Moreno pasó por un medio nacional dejando material de tanto valor que cada parte hace el todo. Mariel Fernández asumió la Intendencia de Moreno el 10 de diciembre de 2019. Como ella lo manifiesta, es la primer mujer que llega al cargo y la más votada de la historia.



Cuatro años después, el 10 de diciembre de 2023 asume el segundo mandato. En una Provincia atravesada por diputas internas y acuerdos circunstanciales, asoma como probabilidad un proyecto que cambiaría la ley que «impide la reelección indefinida de Intendentes /as» que hasta hoy cuentan con dos mandatos (ocho años).

Tomando la propia declaración de la misma nota (con Infobae), en la que dice que «Cristina ofreció el bastón de mariscal» y nadie lo tomó, La Capitana de Moreno lanza un compromiso, modo anti casta y con un agregado superador. Mariel Fernández declaró que no será candidata en 2027 a un tercer mandato aún si la ley se lo permitiera, lo que significa que la sucesión está planificada por la conductora del Municipio, del Movimiento Evita y del PJ de Moreno.



«Soy la Intendenta más votada en la historia de Moreno y me reeligieron por la misma cantidad de votos», comenta Mariel:



Ahora no la pueden reelegir, introduce como pregunta el periodista y ella responde: «No puedo reelegir y estoy de acuerdo con eso. NO puede haber intendentes que se reelijan indefinidamente. Habrá Intendentes que no preparon los relevos, pero yo siempre estoy preparando a las personas para que asuman responsabilidades grandes».



Si saliera la norma (que habilita la reelección indefinida, ¿no te presentarías? le preguntó la periodista y Mariel respondió: «No, no voy a presentar».



Mirá que queda grabado



Que quede grabado, yo estoy tranquila.

Bajo su conducción se trabaja la continuidad del modelo movimientista, cooperativista, de cuidado de la casa común.



Hay una figura que está en el centro del poder legislativo, la figura principal de la agrupación Reconquista, un joven con experiencia y reconocimiento del poder: Emmanuel Fernández, hermano de la Intendenta, puede ser el SUCESOR.



Pero en el futuro cónclave no habría que descartar una funcionaria que ejecuta sin dudar, de perfil bajo y conducta férrea, ingeniera política de la obra pública que acompaña a su «cuñada» en el proceso histórico iniciado en 2019: María Giménez.