Mariel no será candidata en octubre

ELECCIONES 2025 –

Noticia en desarrollo que porta definiciones centrales. Fuerza Patria selló el acuerdo antes de la medianoche del domingo. El nombre que tiró el gobernador Kicillof para encabezar la boleta nacional de octubre tuvo consenso: Jorge Taiana es el 1. Ex canciller, hombre de reconocida trayectoria, sociólogo, cuadro del Movimiento Evita de Capital Federal.



El juego partidario reordenó las piezas y el nombre de la Intendenta de Moreno en la lista nacional salió de la cima y, aunque hubiese existido otro ofrecimiento, el camino que planifica Mariel Fernández no se ajusta a la banca.



El segundo lugar quedó asignado al Frente Renovador y el tercer casillero para Juan Grabois que se ubica atrás de Massa que elegirá la mujer que queda arriba del líder del Frente Patria Grande. En las próximas horas se conocerán todos los nombres, la representación de los espacios, solo así podremos analizar si hubo síntesis y si la oferta electoral es una semilla de la renovación peronista.



