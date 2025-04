Mariel se tira a la pileta… ¿habrá olas?

El Polideportivo Diego Armando Maradona, Cuartel V, hace culto al alto rendimiento, una obra de primera clase, con pileta olímpica.



Tal vez no alcanza y entonces La Capitana de Moreno va por más: llama a licitación para construir una PILETA CON OLAS, pensando en la felicidad de niños /as, recreando proyectos de ciudades sustentables, tal vez siguiendo el legado de Evita.



TRES CUESTIONES DE INTERÉS PÚBLICO

1- LLUVIA DE MILLONES… DE PESOS



El proyecto original del Polideportivo Diego Armando Maradona era financiado por la gestión de Alberto Fernández con un costo total de 466 millones de pesos, dato que corresponde al mes de abril de 2022.











Tres años después la PILETA CON OLAS que se construirá en el mismo predio, gestión Mariel Fernández,arranca con un presupuesto de 858 millones de pesos.





2-FUENTE DE FINANCIAMIENTO

No está indicada en el llamado a licitación, pero sí registramos la construcción del Polideportivo casi el 20 por ciento se hizo con recursos del Estado nacional. Antes de la llegada de Milei a la Presidencia el gobierno de Mariel Fernández rescinde de manera unilateral el contrato con la empresa DIPRONOR.



Con Milei Presidente se corta la obra pública pero La Capitana de Moreno sostiene la construcción del Polideportivo Diego Armando Maradona utilizando los millones del Fondo Educativo, recurso que en palabra del actual Presidente del HCD, Emmanuel Fernández, y de la mísmisima Intendenta Mariel Fernández, el cien por ciento se invierta en las escuelas.



Dato oficial: en el período 2020 – 2024 la Municipalidad de Moreno recibió casi 11 mil millones de pesos (a valores corrientes) del Fondo de Financiamiento Educativo que salieron del presupuesto nacional. Si hubiese aplicación total las escuelas de Moreno serían un ejemplo a imitar. El Municipio no es responsable directo de la infraestructura escolar, es competencia de Kicillof que propone Derecho al Futuro. Puede leerse entonces que Mariel no asume como prioridad central y total el Estado de las escuelas, si acompaña, gestiona, invierte, pero no está en su visión reemplazar las obligaciones ineludibles del señor gobernador. Por lo tanto, una PILETA CON OLAS es prioritario, estratégico, pensando en su querido pueblo de Cuartel V.



3- LA TIERRA



Debió trabajar mucho el oficialismo para lograr que el HCD aprobara el convenio del gobierno con el terrateniente Jorge Bellsola Ferrer y Mariel Fernández. Ese proceso nunca fue perfeccionado, es decir, no concluyó el proceso administrativo que debe cambiar la zonificación y ceder calles al dueño de la tierra. Sin embargo quien pueda dudar que la posesión es un DATO REAL, que el Ejecutivo avanza y desarma la burocracia estatal o instituyendo un nuevo Estado que acomoda las leyes a sus reglas operativas.

La PILETA CON OLAS es innegociable.