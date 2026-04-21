Más monotributistas y menos trabajadores registrados pauperizan las jubilaciones

El mercado laboral mostró en 2025 un desplazamiento hacia formas de trabajo más precarias (monotributo), que contrastó con la recuperación del empleo asalariado tradicional registrado de 20 años antes, cuando tras la crisis del 2001 logró superar el pico previo de 1998 en aproximadamente 600 mil puestos de trabajo.



El resultado previsional del cambio en la estructura productiva se advierte en un cuadro comparativo realizado por Focus Market, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, según el cual en 2005 el 82% de los trabajadores aportaban al sistema y, a fin del año pasado, lo hacía casi un 69%, mientras que entre monotributistas y autónomos el último dato da 28% contra 17% de aquel entonces.



Siendo que un trabajador registrado contribuye con el 11% de la remuneración bruta que percibe y la patronal pone el 16%, la pérdida de 3 millones de empleos en blanco en 20 años significó una sangría neta en la recaudación para el Sistema Previsional Argentino, de ANSES, que los 5 millones de monotributistas y autónomos están muy lejos de compensar.







El ejercicio efectuado por la consultora que dirige Damián Di Pacce, muestra que actualmente se necesitan 24 monotributistas para cubrir una jubilación mínima y sólo 2,3 asalariados para pagar también una.



En cuanto a autónomos, la proporción da casi 5 por haber.



El servicio doméstico es el más altamente subsidiado, ya que se necesitan 282 trabajadores para financiar 1 jubilación mínima más bono.



Reestructuración del empleo



La reconfiguración productiva se hace notar en los ingresos genuinos de SIPA, ya que los sueldos de los sectores registrados público y privado, que constituyen la base de donde salen los aportes, vienen retrocediendo en términos reales, según el economista cordobés Nadin Argañaraz, 16/22% desde 2017.







En este último período se advierte mejor el comportamiento dispar de los indicadores de actividad económica a partir de la redistribución del ajuste, ya que entre 2023 y 2025 el PBI creció un 3%, concentrado casi exclusivamente en el sector agropecuario (impulsado por la recuperación tras la histórica sequía), con aportes más acotados de la minería y la intermediación financiera.



Si se excluye al agro, el resto de la economía prácticamente no creció en relación con 2023.



La incidencia que tuvo el retroceso en la industria, comercio y construcción, que devengan cerca del 45% del empleo privado formal, para el sostén genuino de las jubilaciones, contrasta con el alza que tuvieron en el mismo lapso el agro, minería e intermediación financiera, que apenas representan el 9%.



La pérdida neta se agrava porque también estos sectores dinámicos registraron caídas en la cantidad de puestos de trabajo en los últimos dos años.



La destrucción desde noviembre de 2023 alcanzó los 283 mil asalariados formales (206.000 en el sector privado y 77.000 en el público) con el cierre de 24.000 patronales con trabajadores registrados.



Monotributistas



Al haberse incrementado en aproximadamente 158.000 el padrón de monotributistas no sólo no se cubre el déficit de aportantes, sino que, en muchos casos, queda reflejado un proceso de creciente precarización laboral.



La traducción previsional de esta reconfiguración es que el 40% de las casi 6 millones de jubilaciones son cubiertas con impuestos asignados específicamente al régimen y transferencias directas del Tesoro Nacional.



Actualmente, hay dos trabajadores activos por jubilado, cuando debería haber tres para equilibrar el sistema.



La diferencia se cubre con inflación y/o con reducción en términos reales de las jubilaciones, ya que la torta es más chica y el reparto es mayor.



FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS