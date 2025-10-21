Massa, fuerte y al medio para frenar a Milei

ELECCIONES 2025 –



Hombre del fútbol, el profesional de la política que bregó por la unidad del campo popular. Sergio Massa está parado en la cancha con la Boleta Única de Papel en la mano.



Sistema de elección que hace su gran debut el próximo domingo y hay que informar al soberano. El ex candidato presidencial y ex Ministro de Economía propone dos maneras para votar a Fuerza Patria y frenar a Milei.



Acto pedagógico de Massa que dice, «contar hasta 7 (siete), acordate como el 7 de septiembre cuando comenzamos a frenar a Milei, ahí hay que poner la cruz» que indica el voto a Jorge Taiana y Jimena López», y la otra manera de elegir a Fuerza Patria es seleccionar la columna que justo está en el medio.

El 26 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires, fuerte y al medio. Buscá la bandera de Argentina y votá a Fuerza Patria para frenar a Milei. pic.twitter.com/Womsk5tztZ — Sergio Massa (@SergioMassa) October 20, 2025