Milei confirma la construcción de la ESPUNM

La noticia es oficial y lleva la firma del Secretario de Políticas Universitarias Carlos Torrendell.



Es lectura obligatoria poner en dimensión que «las gestiones sostenidas por la Universidad Nacional de Moreno» logran un acto insual porque convierte el proyecto en política de Estado: tanto la Provincia, gestión Kicillof, como la Nación, administración Milei, «ratifican los compromisos asumidos el 17 de diciembre de 2020 respecto a la construcción de la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno (ESPUNM)».



Lo que suscribió el gobierno nacional de Milei el día lunes (11 de agosto) significa asumir el «financiamiento de la construcción de la ESPUNM – ITUNM», correspondiendo a la Provincia de Buenos Aires «garantizar la tierra y edificación de la Secundaria N° 37«, es decir, todas las partes suscriben el plan firmado hace casi cinco años atrás.



Debe resaltarse que la ADENDA 2025 puede abonarse a la causa judicial, dormida en San Martín, debido a que este documento institucional ratifica lo que no estaba reconocido en la causa por parte del gobierno nacional y es que «el proyecto del Nodo Tecnológico, ITUNM – ESPUNM» disponía de la tierra y el financiamiento estipulado del Préstamo CAF 8945, Etapa II, Fase B.







En un comunicado de prensa la UNM subraya que «a más de 2 años de trámite y más de 2.500 fojas acumuladas, la causa no ha sido abierta a prueba aún, por lo que el tiempo que demande la resolución judicial de esta controversia se prolonga. Por otra parte, la medida cautelar solicitada ante el mismo Jugado Federal (San Martín), tanto por la Universidad como por el Estado Nacional, en procura de que se suspenda dicha obra o bien la mudanza de los funcionarios mientras se resuelve este litigio y así evitar el daño irreparable que ello implica, no fue concedida. Por tal motivo, la obra ya ha concluido (Consejo Escolar) y los funcionarios provinciales han sido mudados a este edificio. Al respecto, cabe señalar que en la inauguración oficial realizada por la Intendenta Municipal de Moreno se ha anunciado oficialmente la realización de nuevas obras dentro del mismo, también con destino a otras dependencias provinciales con asiento en el partido; intentando consolidar el abuso de poder que demuestran los hechos concatenados que hemos denunciado en la causa y públicamente; lo que también fue objeto de nuevas solicitudes al Director Provincial de Consejos Escolares y Coordinación Institucional y al Gobernador de la provincia, a fin de evitar la consumación del despojo del inmueble y el impedimento de nuestro proyecto educativo. Ello también ha sido objeto de denuncia al Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia, por el destino dado a los recursos del Fondo Educativo que administra la Municipalidad a la financiación de esta obra que no amplia ni mejora los servicios educativos, inclusive licitada en 3 oportunidades y adjudicada en 2 ocasiones y en simultaneidad».