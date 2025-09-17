Milei eliminó el fondo para equipamiento de las Fuerzas Armadas

El Gobierno decidió eliminar la inversión progresiva para el Fondo de la Defensa (Fondef) del Presupuesto 2026. Se trata de la derogación del inciso 1 del Artículo 4° de la Ley 27.565 impulsada por el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, que establecía el 0,8% de los ingresos corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado.



Con esta eliminación, desaparece la garantía de financiamiento progresivo que le daba previsibilidad al instrumento y que buscaba asegurar un flujo constante de recursos para reequipamiento militar.



Esto se produce en medio de un profundo malestar de los militares por la grave crisis de funcionamiento de la obra social que ya no cubre tratamientos para enfermedades graves, la falta de cumplimiento de la política de equipación salarial que obligó a cerca de 20 mil uniformados a buscar otro trabajo y otros problemas como el de Coviara, el Dámaso Centeno o el Hospital Naval.



El docente de la UBA y especialista en Defensa, Sergio Eissa, dijo a LPO que «el proyecto de Ley de Presupuesto «propone derogar el proyecto de ley enviado por el Gobierno, el inciso 1 del artículo 4. Este inciso preveía que el Fondo Nacional de la Defensa iba a estar integrado por un porcentaje, que se incrementaría año a año, de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto anual consolidado».



Por ejemplo, continúa Eissa, «para el año 2020 se preveía un 0,35 por ciento y en 2023 un 0,8 por ciento debiendo mantenerse ese porcentaje el año pasado, este y el que viene».



Por último, Sergio Eissa sostiene que «la pregunta que nos hacemos es cómo se va a sostener la operación de los F-16. El combustible, el aceite, todo lo que implica volar esos aviones para que nuestros pilotos se puedan adiestrar, con una caída del presupuesto en términos reales para el año que viene, ¿cómo van a volar?».



