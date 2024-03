«Milei, no somos casta ni ñoquis, somos personas con discapacidad»

Guadalupe Bargiela es víctima de la máquina estatal que desde el 10 de diciembre AVANZA. Trabajaba en en la la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que tiene sedes a los largo y ancho de nuestro país. Su caso e historia recorrió las redes sociales y algunos medios de comunicación al expresar «las personas ciegas si vemos». Su testimonio a Desalambrar permite identificar el ajuste deshumanizante del que se vanagloria el Presidente de la Nación, quien colocó al frente de la Agencia a un hombre, Diego Spagnuolo que no sabe de discapacidad, que desconoce derechos humanos.

«El gobierno de Milei no solo está haciendo un desguace del Estado sino arrasando con los sectores más vulnerables de la sociedad. Nos echaron de la Agencia Nacional de Discapacidad sin causa alguna, echaron a personas que cuidaban los derechos por discapacidad. Hay que saber que ocho de cada diez personas con discapacidad no tiene laburo. No somos casta ni ñoquis, somos personas con discapacidad».

Entrevista completa en Desalambrar Tv: