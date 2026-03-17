Milei – Pettovello sepultan el Potenciar Trabajo



El Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, definió el cierre definitivo del esquema de asistencia heredado de la gestión anterior. A partir de abril, cerca de 900 mil beneficiarios que percibían los $78 mil mensuales del programa “Volver al Trabajo” dejarán de cobrar esa transferencia directa. En su lugar, el oficialismo implementará un sistema de vouchers destinados exclusivamente a la formación profesional e inserción laboral.



La medida, que ya comenzó a ser notificada a través de la app Mi Argentina y correos electrónicos, representa el cumplimiento del plazo de 24 meses que el gobierno de Javier Milei se había fijado para desmantelar la estructura del antiguo Potenciar Trabajo.



Según confirmaron fuentes oficiales, el objetivo es eliminar la lógica del “ingreso garantizado” para pasar a un modelo de incentivos donde el Estado financia la capacitación, pero exige asistencia y resultados concretos para mantener el beneficio.



El nuevo esquema funcionará mediante una red federal de instituciones donde los beneficiarios podrán elegir sus cursos. A diferencia del sistema anterior, el dinero no pasará por organizaciones sociales ni centros de formación, sino que se asignará directamente al usuario.



“El recurso va al beneficiario y él decide dónde capacitarse”, explicaron desde el entorno de Pettovello. Sin embargo, las condiciones serán más estrictas: quien abandone la formación perderá el voucher y no podrá reingresar al sistema.



Desde el Gobierno nacional admiten que no todos los actuales titulares del plan se volcarán a la capacitación. Estiman que un sector importante, que hoy ya se desempeña en la informalidad, podría quedar fuera del nuevo padrón. Mientras tanto, unos 300 mil beneficiarios con mayores dificultades de inserción laboral quedarán bajo un esquema de asistencia social permanente, siendo los únicos que no se verán alcanzados por esta baja masiva de abril.