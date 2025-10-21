La acumulación de errores, horrores y la probable comisión de ilícitos de encumbradas figuras de La Libertad Avanza fue la mejor campaña electoral de Fuerza Patria.



Desde ese frente y en off sugieren que «con equipo de suplentes alcanza para ganar la elección de legisladores nacionales en la Provincia de Buenos Aires», lo que podría explicar el deterioro de la imagen, semejanza y confianza en Javier Milei.

Si la política actual se tratase únicamente de figuras, la de Axel Kicillof está en alza, ocupando el rol de conductor, promoviendo a la Provincia de Buenos Aires como faro de resistencia.



En Moreno la Fuerza de Axel está conducida por Walter Correa (actual Ministro de Trabajo bonarense). Una de las voces del MDF en el distrito, Martín Arrizabalaga, construye la atmósfera del 26 de octubre por la noche.

«Milei va a perder la elección y si desiste de hacer política no va a terminar su mandato» afirma «El Vasco» Arrizabalaga en su declaración que presenta argumentos: «No creo que nosotros tengamos que desdibujar nuestro rol de oposición para acompañar a que Milei cumpla su mandato; nosotros tenemos que cumplir el rol, en el que nos puso la sociedad, que es condicionar todas aquellas políticas que agreden al pueblo; frenar el industricidio que lleva adelante este gobierno, mejorar la vida de nuestros jubilados, defender al PAMI porque lo están vaciando».



