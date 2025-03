Milei y el FMI: firma del decreto, crédito a diez años por 20 mil millones de dólares

El presidente Javier Milei ya firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita al Gobierno nacional a negociar con el FMI

Según indica Ámbito Financiero, el acuerdo se enmarcará en un Programa de Facilidades Extendidas con un plazo para el pago de intereses de hasta 10 años, con un período de gracia de 4 años y 6 meses.



Al aporte del Fondo se sumarían aproximadamente u$s 6.000 millones del Banco Mundial y u$s 4.000 millones del BID. El total sumaría cerca de u$s 20.000 millones.



El Gobierno aseguró que el entendimiento «permitirá fortalecer el balance del Banco Central«, aseguró la Oficina del Presidente a través de un comunicado, lo cual caratularon como un «hito esencial para consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica y continuar con el proceso de desinflación y de liberación de las restricciones cambiarias».



Los detalles del acuerdo con el FMI



Según el texto del DNU al que accedió Ámbito, «las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas tendrán un plazo de amortización de diez años con un período de gracia de cuatro años y seis meses».



Los fondos serán destinados a la cancelación de «las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central» y «las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas de 2022 cuyo vencimiento opere dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo».



Además, señala que la operación incluirá el pago de los intereses y cargos en los plazos y tasas preestablecidos por el organismo de crédito para este tipo de acuerdos y el reembolso del capital del préstamo en el plazo mencionado.



El texto remarca que el Gobierno decidió «no comprometer su política económica de déficit cero» por lo que «los fondos recibidos deberán ser utilizados exclusivamente para cancelar deudas del Tesoro Nacional, con el Banco Central y deudas con el FMI».



Por otro lado, la administración nacional justificó la decisión de emitir un DNU y no enviar un proyecto de ley al Congreso al afirmar que «La competencia que corresponde al Congreso no es la de aprobar los términos y las condiciones de un acuerdo celebrado con el FMI, sino la de aprobar la operación de crédito público mediante la sanción de una ley«.