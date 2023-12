Mis amigos mileístas y la Corrupción

Por Alejandro Olmos Gaona (historiador, especialista en Deuda Externa) –

Siempre es bueno ejercer el pensamiento critico y no dejarse llevar por arrebatos sectarios, que no conducen a ningún objetivo, excepto conformarse con creencias preestablecidas sobre épocas y personajes, ya que en las cuestiones históricas no existen las versiones definitivas, y en los procesos políticos todo puede discutirse.

Bastantes amigos del Facebook y otros de hace bastantes años, muchos de mis hijos y algunos sobrinos incluidos que decidieron votar por Milei, han festejado el final de un gobierno que detestaban, y que también asocian con lo ocurrido en la Argentina desde el año 2003 hasta el 2015. Todas esas gestiones gubernativas significan para ello lo peor que nos pasó en las últimas décadas y era necesario sacárselos de encima para no ahondar la decadencia cada vez mas extendida.

Naturalmente que tenían todo el derecho de votar por quien se les diera la gana, pero no resulta tolerable que, a través de una visión sesgada y limitada de lo ocurrido en el país en las últimas décadas, imputen al peronismo de todos los males que padecemos y que vienen de arrastre.

Los que han leído mis posts, saben que he criticado largamente al actual gobierno como a mucho de lo ocurrido durante el kirchnerismo, pero yo no confundo malas gestiones, y la corrupción ocasional, oportunamente difundida por los grandes medios, con una estructura corrupta que tenemos desde la dictadura, por tomar un punto cercano de referencia, manejada por las elites económicas y los grupos concentrados de poder.

Pero parece que mis amigos, o son francamente ignorantes, o no les molestan que los grandes empresarios roben y defrauden a la Nación, lo que significa tener una visión mezquina y cómplice que de por si desnaturaliza toda la crítica que puedan hacer.

También me llama la atención que guarden silencio sepulcral sobre los enormes hechos de corrupción de gobierno de Macri, y de la gigantesca deuda que dejó, incluyendo el Stand By con el FMI. Si perdieron selectivamente la memoria aquí va un resumido listado:

1.- Haber reconocido y pagado deudas a los fondos buitres que no estaban justificadas.

2.- haber modificado por decreto la Ley de medios

3.- Haber modificado por decreto la ley de blanqueo para favorecer a su familiares. Su hermano se favoreció por la ley en mas de 600 millones de pesos.

4.- Permitir que funcionarios como el ministro Aranguren hicieran negocios con empresas de las que era accionista y de la que había sido presidente. Que funcionarios como el Secretario de Finanzas Bausili comprara bonos que se emitían gozando de información privilegiada y siguiera cobrando del Deutsche Bank, siendo funcionario.

5.- Permitir que su propio jefe de gabinete Mario Quintana, hiciera negocios con bonos públicos.

6.- Echara a funcionarios como el Dr. Balbín como Procurador del Tesoro, por cuestionar los negocios del Correo y pretender enjuiciar a su amigo Lewis.

7.- Nombrar como director de la AFI, a quien había hecho uso de documentos falsos para justificar transferencias de dinero

8.- Defender públicamente a un delincuente probado y procesado como Lewis y hospedarse en su estancia.

9.- Endeudar irresponsablemente a la Nación por cifras que no tenían antecedentes conocidos, con la complicidad de muchos opositores.

10.- Bloquear cualquier proyecto de la oposición sobre temas fundamentales, llenando el Congreso de sesiones especiales donde únicamente se podían tratar proyectos que enviaba el oficialismo.

11.- Designar cantidades de amigos en cargos públicos, igual que los gobiernos que él ha criticado.

12.- Presionar a la justicia para evitar que acciones contra familiares y funcionarios no prosperaran. Su padre Franco Macri, consiguió que la Cámara Federal, me apartara de una causa, en la que había sido aceptada mi presentación en los Panamá Papers.

13.- Desconocer decisiones de la Corte Suprema de Justicia, cuando se ordenó dar a publicidad el contrato con Chevron por Vaca Muerta.

Y claro, haber recibido una deuda pública de 240.665 millones de dólares, y haberla dejado en 323.065 millones de de dólares, aun cuando seis meses antes era de 345.000 millones, y conla devakuación licuaron la deuda en pesos.

Podría darles a mis amigos, hijos y sobrinos una larga explicación sobre la verdadera corrupción de la Argentina, y como no me sobra el tiempo voy a limitarme a darles unos datos, sacados del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, para que me den su opinión y como consideran tales fraudes.

Por decisión de varios presidentes del Banco Central, en 1982, se estatizaron la deudas de las siguientes empresas

COGASCO / 1.347.980.000 millones

AUTOPISTAS URBANAS S.A / 951.104.000 millones

CELULOSA ARGENTINA / 836.243.000 millones

ACINDAR S.A. / 649.149.000 millones

BANCO RIO / 520.112.000 millones

ALTO PARANA S.A. / 424.835.000 millones

BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA PLATA / 388.000.000 millones

BANCO DE GALICIA / 293.328.000 millones

BRIDAS S.A / 238.290.000 millones

ALPARATAS S.A / 227.438.000 millones

CITIBANK / 213.000.000 millones

CIA NAVIERA PEREZ COMPANC / 210.599.000 millones

DALMINE SIDERCA / 186.000.000 (Techint) millones

BANCO FRANCÉS / 184.200.000 millones

PAPEL DE TUCUMÁN / 176.067.000 millones

JUAN MINETTI S.A. / 172.506.000 millones

BANCO MERCANTIL ARGENTINO / 167.000.000 millones

ALUAR / 162.811.000 millones

BANCO GANADERO / 157.300.000 millones

CELULOSA PUERTO PIRAY / 156.433.000 millones

BANCO DE CREDITO ARGENTINO / 152.878.000 millones

BANCO COMERCIAL DEL NORTE. / 137.000.000 millones

BANCO DE LONDRES / 135.305.000 millones

BANCO TORNQUIST / 134.247.000 millones

BANCO ESPAÑOL / 134.000.000 millones

SADE / 125.000.000 millones

SEVEL / 124.142.000 millones

BANCO DE QUILMES / 123.425.000 millones

PARQUES INTERAMA / 119.087.000 millones

CIA. DE PERFORACIONES RIO COLORADO / 118.980.000 millones

SWIFT ARMOUR / 114.747.000 millones

IBM / 108.513.000 millones

BANCO SUDAMERIS / 107.000.000 millones

FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON / 103.000.000 millones

ASTRA A. EVANGELISTA / 102.646.000 millones

MERCEDES BENZ / 92.122.000 millones

BANCO DE CREDITO RURAL / 92.000.000 millones

DEUSTCHE BANK / 90.000.000 millones

INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA / 89.040.000 millones

BANCO ROBERTS / 89.000.000 millones

BANCO GENERAL DE NEGOCIOS / 87.290.000 millones

ALIANZA NAVIERA ARGENTINA / 81.943.000 millones

PROPULSORA SIDERURGICA ( GupoTechint) / 80.723.000 millones

FORD MOTOR ARGENTINA / 80.420.000 millones

MASSUH S.A. / 79.677.000 millones

CONTINENTAL ILLINOIS NATIONAL BANK / 75.933.000 millones

BANCO SHAW / 72.875.000 millones

PIRELLI S.A. / 70.400.000 millones

DEFRE AND COMPANY / 68.826.000 millones

CEMENTOS NOA / 67.022.000 millones

BANCO SUPERVIELLE / 65.200.000 millones

ALIMENTARIA SAN LUIS / 65.149.000 millones

LOMA NEGRA / 61.758.000 millones

SELVA OIL INCORPORATED / 61.438.000 millones

MACROSA / 60.925.000 millones

SIDECO AMERICANA / 60.751.000 (grupo Macri) millones

CHASE MANHATTAN BANK / 60.499.000 millones

BANK OF AMERICA / 59.353.000 millones

ASTRA CIA ARGENTINA DE PETROLEO / 58.888.000 millones

DEMINEX ARGENTINA / 57.190.000 millones

INDUSTRIAS PIRELLI / 56.074.000 millones

ESSO / 54.506.000 millones

LA FENICE S.A. / 53.397.000 millones

MANUFACTURERS HANOVER TRUST / 53.089.000 millones

PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA / 52.240.000 millones

CIA. GENERAL FABRIL FINANCIERA / 51.479.000 millones

PANEDILE ARGENTINA / 51.202.000 millones

FIAT / 51.000.000 (Grupo Macri)

OTROS 11.116.052.000 millones

Esa deuda sumaba en el año 1984 23.000 millones de dólares, que esos distinguidos empresarios y capitanes de la industria le transfirieron al estado Nacional, es decir a todo el pueblo argentino, para que la pagara.

A pesar del escándalo de ese perverso endeudamiento que hipotecó a varias generaciones de argentinos, los grandes medios siempre guardaron silencio y los empresarios beneficiados (verdaderos delincuentes) son los que hoy nutren las reuniones de IDEA y otras tantas asociaciones que defienden hipócritamente la transparencia de los negocios y hablan contra la corrupción..

Esa deuda fue pagada escrupulosamente por todos los argentinos, desde su estatización en 1982 a través de nuevas negociaciones, abultados pagos de intereses, comisiones que se llevaron una parte sustancial del ahorro nacional. Pero hay más, porque aquí no acaba esta monumental estafa que, a pesar de estar debidamente probada, la justicia la tiene sepultada en los archivos de Comodoro Py,

A este maravilloso listado de deudores, cabe agregar otros, que recibieron avales del Estado, no solo durante la dictadura, sino desde 1983 hasta 1988. El listado de la Superintendencia del Tesoro que enviara al Juzgado Federal es muy extenso, por lo cual solo quiero destacar los más importantes (siempre en millones de dólares

AUSTRAL LINEAS AEREAS 1.025.000.000

AUTOPISTAS URBANAS 1.239.000.000

ALTO PARANA S.A. 643.000.000

PAPEL DE TUCUMÁN (grupo Bridas) 513.000.000

COVIMET S.A. 512.000.000

POLISUR S.A. 182.000.000

INDUPA S.A. 141.000.000

CELULOSA PUERTO PIRAY 308.000.000

PARQUES INTERAMA 167.000.000

ACINDAR S.A. 149.000.000

DALMINE SIDERCA ( grupo Techint) 67.000.000

Una significativa parte de esos avales no fueron pagados por parte de las empresas, debido a lo cual el Tesoro Nacional debió hacerse cargo de las deudas de Alto Paraná S.A., Celulosa Puerto Piray S.A, Acindar S.A., Papel de Tucumán, IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona, Autopistas Urbanas, Parques Interama, Papel Prensa S.A (Clarin-La Nación) entre otras. Ni el Banco de la Nación Argentina, ni el Banco Nacional de Desarrollo, como entidades financieras que tomaron a su cargo los aspectos operativos de los avales, iniciaron acciones tendientes al recupero de las sumas pagadas oportunamente, ni se acogieron al beneficio de excusión.

Asi como ninguno de los grandes medios, jamás hizo referencia a esa monumental estafa, que pone en evidencia actos superlativos de corrupción a mis amigos, hijos y sobrinos mileistas, que comparten los enunciados liberales de Milei, jamás los vi decir una palabra al respecto, como si hubieran sido cuestiones intrascendentes, porque ellos solo tienen la obsesión y la fijación de la corrupción kirchnerista, ya que la corrupción de los grandes grupos económicos la soslayan deliberadamente. Es que se verían en aprietos ante la magnitud de una corrupción que no tiene antecedentes en la historia y que se originó precisamente en el gobierno que el Sr. Milei justifica, llamando“excesos” a sus acciones criminales.

Para que mis amigos mileistas tomen la dimensión de esa corrupción estructural que nunca mencionan y parece no importarles, le pedí a un buen amigo, funcionario de un banco importante, que me actualizara los 23.000 millones de dólares que esos beneméritos empresarios le trasladaron a todo el pueblo argentino para que como buenos giles, nos hiciéramos cargo. La actualización año a año la tengo completa y no la voy a transcribir porque esto ya es muy largo, pero esa deuda, con los intereses del mercado internacional al día de hoy representa 156.082.644.496 dólares. Es decir, más de ciento cincuenta y seis mil millones de dólares. ¿Qué tal? Esa deuda la ha pagado el Estado durante décadas, pero la corrupción sigue siendo la de los K.

Para finalizar: yo no justifico de ninguna manera la corrupción de nadie, y además de comentarios en Facebook, no me he quedado en mi casa contemplando los hechos y dedicándome a la critica parcial, y sectaria, sino que denuncié a unos y a otros en la justicia En el año 2001 en la casa de Lilita Carrió le hice entrega de copias de documentos, que ella presentó en una Comisión en el Congreso, aunque también parece que ella perdió la memoria.

Me gustaría que mis amigos, mis hijos y mis sobrinos mileistas, amantes de la libertad y la transparencia, tuvieran una visión más rigurosa de los hechos, y no se dedicaran al palabrerío insustancial de hablar de lo que no saben, y justificar cualquier cosa con la fracesita “no teníamos otra alternativa para sacar a estos”. Muchos de ellos con sus prejuicios de clase solo ven los que les interesa ver, y se hacen los distraídos sobre hechos, que empequeñecen lo sucedido en los gobiernos que critican., que es mucho más grave.

Para finalizar: seguramente a muchos les sonará raro: pero conocí dos personas que no eran precisamente de izquierda, y nada tenían que ver con el populismo, sino todo lo contrario. Uno de ellos un gran ensayistas Carlos Escudé que fue mi amigo y con quien discutimos mucho, y la otra persona a quien conocí bastante: Cosme Beccar Varela, un importante abogado, con el que también discutí. Como ambos eran inteligentes, cultos, leídos en extremo y con una decencia que siempre valoré, mostraron estos hechos de la gran corrupción que mis amigos, hijos y sobrinos ignoran. Escudé en un libro que publicó, y Beccar Varela en un sitio web que dirigía, que además se animó a publicar íntegra la sentencia del Juez Jorge Ballestero, en la causa que mi padre le iniciara a José A. Martínez de Hoz, por todo el siniestro endeudamiento externo, y los manejos privados que le dieron origen.