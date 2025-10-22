Moreno refuerza la campaña de prevención y vacunación contra el Dengue

GACETILLA OFICIAL –



El Municipio de Moreno, refuerza la campaña de vacunación y prevención contra el Dengue destinada a personas de entre 15 y 59 años. Una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti.



Para acceder a la vacuna, es necesario registrarse en la plataforma “Mi Salud Digital Bonaerense” https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/misalud/?fbclid=IwdGRzaAM1RdNjbGNrAzVFF2V4dG4DYWVtAjExAAEeNWqpvrHt7QBhe8vgD3Y50gFnNTIql4LjTaSS-HtqXLl209k5dfAatJLGlto_aem_n2comj7ED7Tt0GsWBM9uhw&sfnsn=scwspwa el turno será asignado por correo electrónico para luego acercarse al centro de vacunación indicado. También se puede obtener información en www.gba.gob.ar/dengue o mediante la línea 148.



La vacuna se aplicará de lunes a viernes de 8 a 13 horas, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Av. Del Libertador 710, Moreno Centro y en la Maternidad “Estela de Carlotto”, situada en Albatros 7225 en la localidad de Trujui, de lunes a viernes de 8 a 17 horas.



Los síntomas del dengue incluyen fiebre alta (de 38°C o más), dolor muscular o articular, dolor de cabeza o detrás de los ojos, náuseas, vómitos, dolor abdominal y sarpullido. Ante cualquiera de estos signos tomar abundante agua y consultar de inmediato en el centro de salud más cercano.



Se recuerda y recomienda a la comunidad que se debe esperar seis meses desde la enfermedad para volver a vacunarse; que entre la primera y la segunda dosis debe respetarse un intervalo mínimo de tres meses y que la vacuna está contraindicada durante el embarazo, la lactancia y en personas inmunocomprometidas o en tratamiento con quimioterapia o corticoides en altas dosis.



Además de la vacunación, la medida más efectiva para prevenir el dengue es evitar la acumulación de agua en recipientes y, por lo tanto, se deben tapar, lavar, girar y tirar todos los objetos que puedan contener agua tanto dentro como fuera del hogar.



Con estas acciones, el Gobierno local reafirma su compromiso con el cuidado integral de la salud por medio de la vacunación, la prevención y la concientización.