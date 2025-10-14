Moreno será sede del 3° Plenario del Consejo Regional de Discapacidad

GACETILLA OFICIAL –

El Municipio de Moreno, junto al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, llevará adelante el 3° Plenario del Consejo Regional de Discapacidad (COREDIS) de la Región Sanitaria VII con la finalidad de promover una planificación participativa que garantice la inclusión y la equidad de las vecinas y vecinos.



La actividad se desarrollará el viernes 24 de octubre, de 8:30 a 14 horas, en el Polideportivo Municipal de Paso del Rey, ubicado en Sáenz Peña 1548. La jornada será abierta a toda la comunidad, y formarán parte de la misma directores, directoras, trabajadores de la educación, representantes de organismos de la sociedad civil, profesionales, organismos y consejos municipales, de General Las Heras, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, Luján, Marcos Paz, Merlo, Morón, Tres de Febrero y Moreno con el objetivo de fortalecer los lazos entre organismos gubernamentales, instituciones, y organizaciones no gubernamentales comprometidos con los derechos de las personas con discapacidad.



Las y los interesados en participar podrán inscribirse completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/HxXqTnd4nnnVLdR7A



El Tercer Plenario del Consejo Regional de Discapacidad reafirma el compromiso del Gobierno local con la construcción de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva.