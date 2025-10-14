Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

martes, 14 de octubre de 2025

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

Moreno será sede del 3° Plenario del Consejo Regional de Discapacidad

martes, 14 de octubre de 2025 2 min de lectura

GACETILLA OFICIAL –

El Municipio de Moreno, junto al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, llevará adelante el 3° Plenario del Consejo Regional de Discapacidad (COREDIS) de la Región Sanitaria VII con la finalidad de promover una planificación participativa que garantice la inclusión y la equidad de las vecinas y vecinos.


La actividad se desarrollará el viernes 24 de octubre, de 8:30 a 14 horas, en el Polideportivo Municipal de Paso del Rey, ubicado en Sáenz Peña 1548. La jornada será abierta a toda la comunidad, y formarán parte de la misma directores, directoras, trabajadores de la educación, representantes de organismos de la sociedad civil, profesionales, organismos y consejos municipales, de General Las Heras, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, Luján, Marcos Paz, Merlo, Morón,  Tres de Febrero y Moreno con el objetivo de fortalecer los lazos entre organismos gubernamentales, instituciones, y organizaciones no gubernamentales comprometidos con los derechos de las personas con discapacidad.


Las y los interesados en participar podrán inscribirse completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/HxXqTnd4nnnVLdR7A


El Tercer Plenario del Consejo Regional de Discapacidad reafirma el compromiso del Gobierno local con la construcción de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva.

MÁS HISTORIAS

«No hay democracia en Moreno, nadie puede contar lo que se vive en la escuela pública»

«Ni la soja a China, tampoco IA norteamericana, un modelo nacional que recupere trabajo de calidad, la causa que nos hermane»

Una alumna de Moreno ganó las Olimpiadas de Lenguaje Tecnológico

Te pueden interesar

ESPUNM, inscripción abierta a la educación pública, digna y de calidad

Abrió la inscripción del Programa FinEs para materias pendientes

El hombre que debía dos muertes

Por Sergio Tagliaferro

«Le pagamos a un Presidente para que cante mientras la gente se muere de hambre»