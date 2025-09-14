Movimiento Derecho al Futuro: armar para en 2027 gobernar Moreno



El triunfo bonaerense en cada municipio es victoria del gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Palabras más, palabras menos, Walter Correa definió así «la paliza electoral» o como «el escudo destruyó la motosierra». Desde la noche del 7 de septiembre la nueva música tiene un estribillo «para Axel la conducción». Casi al unísono emergen voces del cristinismo que bajan la espuma del Movimiento Derecho al Futuro o ya es conveniente decir de «la mayoría de Fuerza Patria.



El sitio donde toma posición El Vasco Martín Arrizabalaga, mano derecha del Ministro de Trabajo bonaerense, cuadro del MDF en Moreno, es precisamente que «no se puede discutir lo que es un hecho, más allá del aplastante resultado electoral en términos tácticos y estratégicos triunfó Axel Kicillof«, una respuesta dirigida a La Cámpora y aliados /as, que exponen bajarle el precio al «gobernador».



Resulta que el espaldarazo que otorgaron las urnas fortalece un planteo del Movimiento Derecho al Futuro: armar para llegar al 2027 con una gran propuesta para gobernar Moreno.

