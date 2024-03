OLLA POPULAR DE ALTERNATIVA ESTATAL CONTRA EL AJUSTE LOCAL –

El presente que atraviesa a la mayoría de la familia municipal debe llamarse ajuste. Tal vez para intentar esconder la asfixia local resulta primordial mostrar la motosierra nacional, y esa línea de acción es la adoptada por la conducción de ATE. Pero la carpa de Alternativa Estatal frente al Palacio de gobierno es quien levanta una bandera no solo de resistencia sino de búsqueda e intento de representar a los /as trabajadores /as comunales. La jornada de ayer, radio y olla popular resultó un «ofrecer el plato de comida» a quienes salían del horario de trabajo.

Daniel Farías conoce y recuerda en porcentajes la secuencia de ajuste que aplicó la Intendencia de Moreno. El joven delegado manifestó: «Hace más de cuatro años que sufrimos el ajuste y así arrancamos este 2024, pero ahora vemos el comportamiento de la conducción de nuestro gremio (ATE), en manos de Walter «Márques» Cravero, lo manifestamos así porque parece que es el Director de Asuntos gremiales del gobierno, cuando nuestros salarios son cada vez peores, municipales que ya no les alcanza para pagar el boleto, y ante esto la conducción gremial demuestra una apatía, hace una plancha. Lo que hacemos aquí, con esta actividad, es decirles a nuestros compañeros /as municipales que así no se puede seguir con conducciones cómplices, que garantizan estabilidad política sacrificando nuestro plato de comida».

Otro eje modular que abona a la desmovilización y miedo, es presentado por Natalia Verón, delegada municipal porque desde diciembre 2023 se vencieron los mandatos y no hubo llamado a elecciones, de tal modo que «los/as delegados /as que protestan y llaman a movilizar contra el ajuste local» carecerían de fueros y quedan a tiro de una sanción.

