Aguas agitadas en Fuerza Patria, hay mar de fondo. Como antes, como siempre, el piloto de turbulencias convoca a la calma, navegar en las profundidades y sostener los acuerdos que tejan la unidad.



Sergio Massa, conductor del Frente Renovador, reafirma sus búsqueda invitando a las partes a que no se quiebre la coalición: «La unidad sigue siendo imprescindible, sin ella nos debilitamos. Una unión política y social, programática, de ideas, federal».



Toma postura en el resultado porque «el peronismo garantizó las 46 bancas que disputaba«, entonces la derrota debe ser entendida como un piso. Ahora bien, si esa base es techo el futuro estaría marcado, pero es allí donde Massa despliega o relanza su histórica apuesta.



«No se trata de discutir nombres para 2027, hay que poner proyectos personales de lado y discutir ideas», pone de manifiesto Massa y añade el ingrediente que falta: «Hay que recorrer, escuchar a la gente y pensar ideas concretas para resolver sus necesidades; hay que trabajar por un proyecto peronista nacional que represente a la gente y sus necesidades».



Para finalizar el líder del FR declaró: «Las elecciones han demostrado que la única alternativa para frenar a Milei y proponer otro modelo es el peronismo»