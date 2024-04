Inicio de la tarde sabatina en el barrio La Gloria II. Vecinos /as están congregados en la puerta de una casa escuchando las palabras de Roxana, militante del Partido Obrero, que brinda explicaciones acerca de las ayudas sociales que no demandan contraprestaciones, invitando a todos /as a ejercer conciencia comunitaria en pos de reclamar derechos básicos. El barrio que tiene un historia de resistencia, desalojos y consolidación urbana aún no tiene infraestructura esencial: «Necesitamos construir entre todos una mejoría en este barrio, por eso todos los vecinos que están acá queremos respuestas», manifiesta Roxana y pasa a relatar las serias dificultades que los golpean: «Acá cuando llueve se inunda todo, tenemos que caminar entre siete y ocho cuadras para tomar un colectivo. NO tenemos seguridad, por eso queremos que la Municipalidad se haga cargo de lo que promete».

