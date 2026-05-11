«No tengo dudas que Victoria Villarruel es la unidad, lo que necesita el país para salir adelante»



La mujer que preside el Senado de la Nación repite – cada vez que lo entiende necesario – que cumple con la función que le delegó el pueblo, representando a todas las provincias argentinas.



Sus visitas federales agitan los ataques del sector tuitero de LLA, pero Victoria Villarruel ha decidido no solo tomar distancia de Milei sino marcar lo insalvable. El primer aniversario de la muerte del Papa Francisco resultó una ofrenda de VV, corrida de la foto casta de Luján, según su interpretación.



Por aquella jornada, la Vicepresidencia de la Nación hizo una recorrida junto a Claudia Rucci, que está de regreso junto a Villarruel. La pregunta dirigida a Soledad Pantano, dirigente morenense de la agrupación política La 180, consigue una respuesta de entendimiento simple: «Victoria Villarruel cumple con el mandato y, sin provocar nada que desastabilice al gobierno, manifiesta sus desacuerdos porque tiene un propósito que es la unidad, ella lo cree porque es el único camino. Si me preguntás a mí, no tengo dudas que Victoria Villarruel es lo que necesita el país para salir adelante».



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