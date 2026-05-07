Paritaria municipal 2026: la miseria salarial y el gatillo del ajuste



La inflación acumulada en Argentina durante el primer trimestre del año alcanzó el 9,4% a marzo.



La recomposición salarial para los y las trabajadores /as municipales, en ese mismo tiempo, fue del 6,85 por ciento, aporte del gobierno de Mariel bajado por decreto, simulando la entidad de la mesa paritaria.



La pérdida del poder adquisitivo de los /as municipales, en los primeros tres meses del año roza el 3 por ciento desde un enfoque lineal y tecnicista. Los productos muy básicos de la canasta y los servicios públicos volaron muy por arriba de ese 9,4 por ciento de inflación.



La secuencia paritaria dejó 4,5 por ciento en marzo (cierre por decreto) y un 2,25 por ciento en abril correspondiente al primer trimestre.



En el encuentro paritario de ayer queda confirmado el enamoramiento por la simulación. Las mismas partes hacen al todo y el resultado está escrito. La administración realiza un esfuerzo e informa a los representantes gremiales que «ofrece otro 2,25 por ciento» a pagar en los haberes de mayo.



Asoma en el horizonte de las familias municipales un impacto en sus básicos del 9,26 por ciento para los cinco meses del año (enero – mayo), que no llega a la ganarle a la creciente inflación de Milei que acumuló 9,4 en los primeros tres meses del año.



En otro orden pero con la misma dirección, hay cerca de 2600 categorías adeudadas que corresponden al año pasado. La patronal «marielista» se compromete a saldar la deuda con 1315 trabajadores /as en el presente mes y el resto en junio.



Para no negociar la épica, los sindicatos pelean por la mesa de monitoreo mensual sin cláusula porque, los hechos así lo demuestran, empoderaron el gatillo de ajuste, un BIEN que el gobierno NO negocia.