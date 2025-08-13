Paritaria municipal suspendida



Las partes reunidas la semana pasada evaluaron el contexto de ajuste nacional que afecta a la Provincia y baja al distrito. No hubo ofertas ni pedidos, solo el compromiso de reencontrarse este miércoles. Probablemente haya que esperar algunas definiciones (políticas), relojear el goteo de la Coparticipación, medir la inflación de julio y, tal vez, la semana que viene se reanude la Mesa Paritaria local. Cabe recordar que la «recomposición salarial otorgada hasta agosto llega al 21 por ciento», y la inflación acumulada hasta junio fue del 15,1 por ciento. El Ejecutivo administra el tiempo, los números, decide cuando y cuanto… siempre.

