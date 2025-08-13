Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

miércoles, 13 de agosto de 2025

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

Paritaria municipal suspendida

miércoles, 13 de agosto de 2025 1 min de lectura


Las partes reunidas la semana pasada evaluaron el contexto de ajuste nacional que afecta a la Provincia y baja al distrito. No hubo ofertas ni pedidos, solo el compromiso de reencontrarse este miércoles. Probablemente haya que esperar algunas definiciones (políticas), relojear el goteo de la Coparticipación, medir la inflación de julio y, tal vez, la semana que viene se reanude la Mesa Paritaria local. Cabe recordar que la «recomposición salarial otorgada hasta agosto llega al 21 por ciento», y la inflación acumulada hasta junio fue del 15,1 por ciento. El Ejecutivo administra el tiempo, los números, decide cuando y cuanto… siempre.

MÁS HISTORIAS

El Negro es un voto, Hugo Romero se sube al colectivo de la política

«Este Gobierno nacional no cree en la industria y deja afuera a la mayoría de la población»

113 años de Villa Zapiola

Por Oscar "Tito" Passarelli

Te pueden interesar

Docentes bonaerenses: oferta del 5 por ciento en dos tramos

«Si lees esto, es porque me mataron»

«Tenemos un proyecto que desnuda el curro de todos los políticos»

La foto que duele: Abel Pintos festeja en el portón de las familias expulsadas