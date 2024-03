Por Ariel Domínguez (1) / LA ZONA crítica y ficción –

Perdón por la hora.

Se me cayó un sentimiento.

Y si esta alegría fuese la última?

Entonces se justifica celebrar.



Una fanfarria al derecho y una murga al revés.



Quiero reír.

Quiero gritar.

Quiero cantar.

Y cantar y cantar las canciones que a mí me gustan.



Nadie me va a dictar repertorio.

Nadie me va imponer ni mucho menos reprimir.



No hay protocolo contra la felicidad.



Voy a blandir como un monumento, una trinchera que enarbole la sonrisa como estandarte y proponer una revolución a la que estarán invitados todos los que estén dispuestos a pensar en plural.



La que se avecina será una lucha ardua y tenaz, que por una vez nos encolumne en escuchar y defender, actuando sin hipocresía, ni demagogia, por los que una vez más, como siempre, como cada vez, van a pagar la cuenta de esta aventura mesiánica, amparada en el poder incólume de los que nos someten.



Podrán cambiar los nombres y las figuritas lo importante es no perder de vista el objetivo. Debemos atacar al modelo y sus nefastas y previsibles consecuencias.



Aquí estoy. No tengo más que un pensamiento libre y algunos pertrechos de dignidad.



Del otro lado no hay nada.

Más que ambición y vacío. Sus valores fugados sólo cotizan en bolsa.



Los nuestros nos elevan a nivel comunidad.



El territorio es nuestro.

(1) ARIEL DOMÍNGUEZ nació en el año 1972, en Mina Clavero (Córdoba). Se graduó como Periodista y Locutor Nacional, en la Escuela de Periodismo Obispo Trejo y Sanabria, en la ciudad de Córdoba. Radicado desde 1998 en Villa La Angostura, ejerce su actividad profesional desde hace más de 20 años, en diversos medios masivos de comunicación social de Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, en diarios regionales y sumando aportes a portales digitales locales, produciendo y desarrollando numerosos contenidos de radio y televisión local.