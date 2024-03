Primaria 83 Altos de La Reja: recién inaugurada no tiene servicio de comedor y el agua cae del techo

La Escuela «fantasma», bautizada así por ser un esqueleto que estuvo a punto de cobrar vida pero faltó músculo, dinero, decisión, voluntad. Desde el año 2015 la Primaria 83 tenía un edificio cerca de ser inaugurado. Por supuesto que el abandono significó descapitalización, recursos o millones tirados casi a la basura. Pasó Vidal y los primeros cuatro años de Axel Kicillof.

La recuperación del edificio comenzó en abril de 2022 y fue inaugurado el pasado 27 de febrero, ocasión ideal para un acto cargado de simbolismo, acción opuesta al modelo presidencial de Milei, porque para Unión por la Patria el Estado es garante de derechos:

La alegría para niños y niñas del barrio que dejarán de tomar dos colectivos para llegar a la escuela. Afirmación más que comprobable.

https://desalambrar.com.ar/mariel-y-kicillof-inauguraron-la-escuela-primaria-83-en-altos-de-la-reja/

Desalambrar confirmó a través de integrantes de la comunidad que la Primaria N° 83 carece de servicio de comedor porque el gas no está conectado, no recibió mobiliario ni utensilios. En esta jornada, miércoles 13 de marzo, hubo presencia solo de trabajadores /as y auxiliares. El temporal cortó la normalidad.

Una fuente muy confiable había sugerido en off que «la estructura tenía problemas pluviales en el techo», agregando que un día antes del acto «trabajaron a destajo para pulir el piso de la galería central luego de sacar el agua que filtró tras la lluvia».

Ese comentario tiene una certeza que seguramente está en la agenda de las autoridades de gobierno: hacer cumplir la cláusula de garantía de obra y que la empresa contratista repare los problemas y corrija las terminaciones, en caso que no se haya pagado todo o el último certificado.

La Primaria 83 quedó en condiciones de abrir sus puertas. Ese edificio, comparado con otros, tiene mejor habitabilidad porque es nuevo, recién estrenado. A dos semanas del comienzo de clases y porque la lluvia no afloja, los problemas estructurales ya dejan sus marcas o manchas en pisos, techos y baños: