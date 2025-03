Primaria N° 84, barrio Los Hornos: hasta nuevo aviso no hay clases para 1600 alumnos /as

Si hay una dificultad estructural en la construcción original ya pasaron varios años y resulta ¿imposible? encontrar la solución. En el fondo de Cuartel V, barrio Los Hornos, la Primaria N° 84 tuvo su espejismo de normalidad para no entrar en un listado que pocos conocen. Días después se hace presente el «problema de los pozos» y desde el viernes pasado hay 1600 alumnos /as que no pueden asistir a su escuela porque no se pueden utilizar los baños y no hay agua potable.



La opción B que se utiliza para «afirmar que hay continuidad pedagógica» sería la «virtualidad» pero no hay servicio de internet.

Existe una rotación para 300 alumnos /as que pueden ingresar a las aulas containers que utilizaba la Secundaria 85.



Tal vez los consejeros escolares de la oposición puedan asentar un pedido de informes respecto a las intervenciones que hubo antes del inicio del ciclo lectivo, respuestas que están en manos del oficialismo que hoy preside el señor Nair Gómez.