¿Puede desconocer Kicillof lo que se hace en Moreno con el Fondo Educativo?



Una entrevista descontracturada, pensada para el gobernador. Tema dominante: el éxito de la gestión a pesar de los billones que le recortó Milei a la Provincia de Buenos Aires. Puntualizó en los avances y restauración educativa.



En el distrito en el que perdieron la vida Sandra y Rubén, donde se gestó el Morenazo, las condiciones de infraestructura escolar ocupan un rango secundario porque la política de «inclusión y permanencia» es innegociable. Es decir, con parches o sin ellos, las clases deben continuar. Las escuelas, mayormente, no son dignas ni seguras, razones suficientes para destinar todo el Fondo Educativo y alcanzar los puntos básicos conquistados por CTERA en el año 2011, relanzados tras la explosión en la Escuela 49, exigidos a la gestión María Eugenia Vidal. , carecen de actualidad. En este marco, hace cuatro días atrás en Infocielo Play, programa PARECEMOS BUENOS AMIGOS, Axel Kicillof emite una declaración que abona al sentido común, a la automatización del mensaje que luego se hace militancia, pero que queda a tiro de ser cuestionada de principio a fin. Afirmó Don Axel: «… que pasaba antes, el Fondo Educativo, muchos intendentes, era plata de la Provincia que le da al municipio para usar en educación, pero lo usaban para hacer espectáculos, para pavimentar, pero cuando nosotros largamos el Plan de Escuelas, para hacer 1000 escuelas y 8500 obras, los intendentes se coparon (sic)».



En otro pasaje el gobernador da cuenta del proceso: «Una cosa es hacer escuelas, pero hay cosas que faltan, pero arreglamos 8.500 escuelas, se acuerdan de Sandra y Rubén, no había mantenimiento, explotaban las instalaciones de gas; pero también cambiamos el plan de estudio del Nivel Inicial, cambiamos de Técnica, el régimen de los Secundarios y los modos de alfabetización (sic)».



Cuatro consideraciones urgentes que nacen de las políticas públicas territoriales en materia educativa, hechos demostrables:



1- Kicillof ¿puede desconocer que su gestión asumió el compromiso, en el año 2020, de construir la Secundaria N° 37 y devolver a la Universidad Nacional de Moreno el edificio para que allí se instale la Escuela Secundaria Politécnica, una institución de calidad para 1.800 familias morenenses?







2- Kicillof ¿puede desconocer que la Municipalidad de Moreno usurpó la tierra que custodiaba pacíficamente la UNM y allí construyó de manera irregular el Consejo Escolar de Moreno, un órgano descentralizado de Provincia, utilizando como mínimo unos 1300 millones de pesos del Fondo Educativo? Al inaugurar la obra soñada, Mariel Fernández declaró que «era un compromiso que ella asumió con Sandra».

En esa voluntad de confrontar con la UNM, el gobierno debe explicar que pasó con los 87 millones de pesos que le abonó a la DIPRONOR, la empresa contratada en primera instancia para construir el Consejo Escolar y luego expulsada unilateralmente (NdR: en los Tribunales de Mercedes sigue el litigio).



3- Kicillof sabrá que el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia tiene bajo estudio sanciones a la administración de Mariel Fernández por la utilización de fondos afectados, entre ellos el Fondo Educativo, para cubrir gastos ordinarios correspondiente al ejercicio 2024.







4– El gobernador pondera los cambios educativos, en todos los niveles. Seguramente conoce que desde hace dos años la Municipalidad de Moreno implementa un programa de alfabetización para acompañar a niños y niñas que concurren al nivel primario por considerar que el sistema provincial tiene fallas de alfabetización.







Como si se tratara de políticas anteriores a su gestión, Kicillof declama que el Fondo Educativo, en manos de Intendentes /as, se aplica en las escuelas acompañando su plan de inversión.



Moreno, a partir de la Rendición de Cuentas del año 2024, está muy lejos de aplicar por lo menos el 50 por ciento de los recursos en reparar los edificios escolares, porcentaje que así fue establecido en la gestión de María Eugenia Vidal, conquista y/ o victoria popular que se le arrancó a la gobernadora.



Tal vez si mañana, 11 de marzo, Kicillof desembarca en Moreno para inaugurar un jardín, repita el mensaje automatizado para que la militancia lo replique en todas las redes porque, ¿cómo puede saber el gobernador qué hace Mariel Fernández con el Fondo Educativo?



