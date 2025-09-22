«Queremos un partido radical que interpele la política local, basta de ser solo herramientas electorales»

Fueron hasta la plaza que lleva el nombre de Raúl Alfonsín. En barrio Parque los /as correligionarios /as, a pocas horas de concluir las elecciones en la provincia de Buenos Aires. presentan o lanzan una corriente nueva en la Unión Cívica Radical de Moreno, basándose en un principio muy claro: hacer del partido un instrumento que entienda, estudie, analice y discuta la política local.



La palabra de Ricardo Gómez, uno de los fundadores del Movimiento de Transformación Política (MTP Moreno UCR), lo presenta así: «Lo peor que pasó es que todos los partidos políticos se convirtieron en herramientas electorales. La política es otra cosa y lo que buscamos con este Movimiento es recuperarla para saber y poder intervenir en el debate local, en la construcción de una alternativa que supere el solo posicionamiento nacional que hasta puede ser abstracto en lo municipal porque son temas que exceden la competencia comunal. Queremos ser una partido que interpele el modelo local».



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



