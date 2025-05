Reelección indefinida Pa’ que Viva la Casta

Tal vez haya consenso en la partidocracia para voltear una ley que fue consensuada en 2016, que resultó una especie de respuesta a un malestar ciudadano. Adaptado al presente en su vocabulario, significó cerrar un poco la perpetuidad de la «casta».

Claro que la vigencia de la norma en la Provincia de Buenos Aires tuvo interpretaciones, arreglos, hasta su real implementación. Se toma 2021 como primer mandato, una reelección permitida, todo finaliza en 2027.



Sin embargo, la política que hace menos de una década leyó una coordenada ahora interpreta otra música, probablemente, con acordes propios de la apatía general que resulta tan evidente y habilita a más manchas para algo que dejó de ser tigre pero es un BICHO.



Luis Vivona, actual senador bonaerense, impulsa la iniciativa de la «reelección indefinida de diputados /as, senadores /as, concejales /as, consejeros /as escolares». Tiene la firma de once integrantes de Unión por la Patria, legisladores /as que responden a CFK. El proyecto cuenta con dictamen desde el pasado 30 de abril, será abordado el próximo jueves.



La novedad queda situada en el otro proyecto que promueve la senadora bahiense, ex Cámpora, hoy en filas del kicillofismo o Movimiento Derecho al Futuro. Ayelén Durán propone la «reelección indefinida de los /as intendentes /as».

Durán señala que el objetivo del proyecto es “establecer un régimen unificado y coherente para la elección de intendentes, concejales y consejeros escolares”.



Al respecto, dice que el límite impuesto de una sola reelección en las autoridades “impacta sobre el ejercicio de los derechos del electorado”.



“La democracia representativa se basa en el principio de que el pueblo es quien elige libremente a sus autoridades. La ley cuya derogación se persigue, impone un límite a esa voluntad, restringiendo el derecho del electorado a votar por quien considere más apto, incluso cuando la gestión ha sido legítima, transparente y eficiente. Limitar candidaturas es limitar opciones electorales”, explica.

Pocas voces han expresado oposición al nuevo cambio. Mariel Fernández, La Capitana de Moreno, declaró públicamente no «acompañar la reelección indefinida».



Si el proyecto baja a Diputados, seguramente Noelia Saavedra, Movimiento Evita Moreno, rechazará el proyecta que legitima el poder… y la casta.