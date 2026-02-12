Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

jueves, 12 de febrero de 2026

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

Reforma Laboral: triunfo oficialista en el Senado y festejo de Milei

jueves, 12 de febrero de 2026 2 min de lectura

Otra mayoría en el Congreso (resultado de las elecciones de octubre 2025) ejecuta los cambios desde la plataforma mas simple de no ser problematizada: lo viejo ya no funciona, el kirchnerismo es pasado. La Reforma Laboral y su aprobación en el Senado dejó secuelas positivas en la rama gremial porque «los cambios no afectan las cajas». En la madrugada de hoy fueron 42 votos positivos y 30 negativos los que cerraron el debate. La mayoría que acompañó no fue violeta únicamente, también el PRO, la UCR y el peronismo lejos del AMBA.

  • La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni.
  • PRO: Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala, Carmen Álvarez Rivero.
  • UCR: Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi.
  • Bloques Provinciales / Otros: Carlos Arce (FR), Sonia Rojas Decut (FR), Julieta Corroza (NQN), Luis Juez (FCC), Flavia Royón (SALT), Edith Terenzi (CHUB).
  • Peronismo Federal / Disidentes: Carlos Mauricio Espínola (PU), Alejandra Vigo (PU), María Belén Monte De Oca.

Los 30 votos negativos tuvo al kirchnerismo y bloques provinciales:

  • Fuerza Patria (UxP): Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Eduardo «Wado» de Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, María Florencia López, Juan Luis Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, Mariano Recalde, Martín Soria, Sergio Uñac.
  • Convicción Federal: Guillermo Andrada, Sandra Mendoza, María Carolina Moises, Jesús Fernando Rejal, Fernando Salino.
  • Moveré por Santa Cruz: José María Carambia, Natalia Gadano.
  • Otros: Gerardo Zamora (FCS), Elia Moreno, José Emilio Neder.


Un mensaje en las redes fue el algoritmo del Presidente de la Nación: «“Histórico. VLLC».


La propuesta ahora desciende a la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza considera posible que la Reforma Laboral se convierta en ley el próximo 27 de febrero.

MÁS HISTORIAS

Represión y detenidos en la movilización contra la reforma laboral

Por Prensa Obrera

«Queremos gobernar Moreno y somos la alternativa peronista para hacerlo»

Kicillof frente al Congreso: «Están en juego los derechos de los trabajadores»

Te pueden interesar

La UNM abre la inscripción a los Ciclos de Licenciatura en Educación Secundaria y en Educación Inicial

En el árbol del PJ bonaerense la rama del Trabajo es para Correa y de la Mujer sería para Mariel

Arrancó el año con 2,9 por ciento de inflación

«De los 197 artículos que tiene el proyecto de Reforma Laboral no hay uno solo que defienda los derechos de los trabajadores /as»