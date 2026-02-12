Reforma Laboral: triunfo oficialista en el Senado y festejo de Milei

Otra mayoría en el Congreso (resultado de las elecciones de octubre 2025) ejecuta los cambios desde la plataforma mas simple de no ser problematizada: lo viejo ya no funciona, el kirchnerismo es pasado. La Reforma Laboral y su aprobación en el Senado dejó secuelas positivas en la rama gremial porque «los cambios no afectan las cajas». En la madrugada de hoy fueron 42 votos positivos y 30 negativos los que cerraron el debate. La mayoría que acompañó no fue violeta únicamente, también el PRO, la UCR y el peronismo lejos del AMBA.

La Libertad Avanza : Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni.

Los 30 votos negativos tuvo al kirchnerismo y bloques provinciales:

Fuerza Patria (UxP): Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Eduardo «Wado» de Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, María Florencia López, Juan Luis Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, Mariano Recalde, Martín Soria, Sergio Uñac.

Un mensaje en las redes fue el algoritmo del Presidente de la Nación: «“Histórico. VLLC».



La propuesta ahora desciende a la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza considera posible que la Reforma Laboral se convierta en ley el próximo 27 de febrero.