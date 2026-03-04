Reprimieron brutalmente marcha de los trabajadores de Fate



Este miércoles, casi al mediodía, se desató una represión brutal contra los trabajadores de Fate y las organizaciones sociales, políticas y sindicales que las acompañaban. Se movilizaban en el marco de una audiencia que está convocada para hoy por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello.



La represión inició a las 11:30h, cuando los trabajadores llegaban a la Secretaría de Trabajo de Avenida Alem, la columna encabezada por trabajadores de Fate, con una bandera de «No al cierre», acompañados por distintas organizaciones sindicales, sociales y políticas.



“El recibimiento que tuvimos fue una emboscada”, denunció Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, en una conferencia posterior a la represión. La represión fue contra los trabajadores, contra la organizaciones sociales y sindicales que los acompañaban y también contra dirigentes, diputados nacionales y referentes del Frente de Izquierda y otras fuerzas presentes.



La Policía de la Ciudad de Buenos Aires desató una cacería, que se extendió por más de diez cuadras en distintas direcciones, hasta las estaciones de trenes en Retiro y hasta la peatonal de la calle Florida, hacia el centro de la ciudad. Una represión que Milei y Jorge Macri desatan para defender los intereses de una gran patronal como es la de Madanes Quintanilla, que intenta cerrar Fate y dejar a mil familias en la calles.



Los trabajadores vienen llevando adelante una dura lucha, con la permanencia en la empresa, como forma de resguardar sus puestos de trabajo. Como denunció también Crespo, “no hay un quiebre de la fábrica, la fábrica está en perfecta condiciones”.



Presente en la movilización, Myriam Bregman, diputada nacional del PTS-Frente de Izquierda, denunció que “acá, con esta represión, están defendiendo a un tipo que está 15 en el ranking de Forbes. A los trabajadores le ponen la Policía”.