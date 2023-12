Riesgo de derrumbe Primaria 81, fin del ciclo lectivo

La escuela ubicada en el plan Federal de Viviendas del barrio La Perla atravesó un año de suspensiones por falta de luz, agua y gas. Termina el ejercicio con suspensión total, lo que incluye el período de intensificación, porque el temporal afectó los techos y se dictaminó el riesgo de derrumbe.

Equipo directivo, comunicado oficial a las familias de la Primaria N° 81:

El temporal del fin de semana nos dejo la escuela en estas condiciones, la gente de infraestructura estuvo dos (2) veces esta semana y clausuró toda la planta alta y y un sector de planta baja. No tenemos luz, ni agua y hay peligro de derrumbe. Como nosotros hay muchas escuelas en las mismas condiciones. No pueden ingresar los niños. A los que debían asistir al periodo extendido se les recuerda que dicho periodo continua en febrero, no termina en diciembre. Así que compensaran en febrero como corresponde y como casi todas las escuelas afectadas por el temporal. Hemos dado clases cuando otras no. La escuela nunca estuvo cerrada y esta es la explicación de esta situación. Por indicación de Inspectores de infraestructura por el bien de todos, los niños no pueden asistir. Espero sepan entender.

EQUIPO DIRECTIVO

EP 81