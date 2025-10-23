«Si Milei hace lo que corresponde llegará con éxito al 2027»

ELECCIONES 2025 –



Néstor Bottazzi es Unión Liberal. Hombre visceral definido como libertario puro, arremete contra los formadores de opinión que no aclaran que el próximo domingo solo es una elección legislativa, algo así como un grito que busca romper la polarización. Sin embargo, El Néstor de Derecha reconoce que el Presidente de la Nación debe «cambiar algunas cosas para no solo llegar a fin de su mandato sino pelear por la reelección en 2027».



El caso «Profe» Espert y la posibilidad abierta de preguntar quien financia a figuras, partidos y frentes electorales.



«Milei está rodeado de políticos de pura cepa que si no hacen lo que corresponde es porque no quieren. Repiten las fórmulas que llevaron a la Presidencia cuando la gente estaba desahuciada por los malos gobiernos anteriores, pero cuando ve que Milei hace pavadas lo comienzan a cachetear», sostiene racionalmente Bottazzi y luego expresa lo que debería hacer el Presidente: «Por más que le vaya bien en la elección va a tener que negociar porque no va a tener mayoría en las cámaras, deberá realizar lo que hace tiempo debió hacer sino hubiese provocado tan desastrosa política interna en La Libertad Avanza».



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



