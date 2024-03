Sin cuota alimentaria para sus hijos, sin justicia que entienda

Milena, es madre de 3 niños y hace casi cuatro años años viene pidiendo y exigiendo por las vías legales la cuota alimentaria al padre de sus hijos.

La causó corre en el Juzgado de Familia N°2 de Moreno donde se estableció una cuota alimentaria, pero que el accionar de este hombre fue renunciar a su empleo en LA SERENISIMA quedando oficialmente sin sueldo. Casi como una sentencia, Milena está impedida de sostener y/o reclamar la cuota alimentaria, que es ni más ni menos, que una suma de dinero para cubrir los gastos básicos y diarios de cualquier infancia.

El miércoles pasado se venció la restricción perimetral (contra su ex pareja, denunciado por abuso) pero no hubo otra medida y ante la solicitud de Milena de trabajar en una revinculación entre los menores y su progenitor, el vacío preserva la centralidad. Vive en el Juzgado. Sostiene dos trabajos, lucha y denuncia: “Siento que hay privilegios que al ser hombre se le conceden y a mí no. A mi y a mis hijos me mandaron a evaluar y a él que no. El me violenta hace un montón de años, yo quiero buscar un amparo en justicia y ustedes también me violentan” sostuvo Milena ante el diálogo con Desalambrar.