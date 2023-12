Tasazo 2024: «El gobierno municipal está divorciado de la realidad económica»

Salvador Femenía, Presidente de la Unión de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Moreno (UCEP) y miembro de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), comprende las normas y leyes económicas, de los tributos y las asfixias al sector mayoritario aunque considerado pequeño y minoritario. Las ordenanzas Fiscal, Tributaria y Tarifaria 2024 que el pasado jueves quedaron aprobadas por el bloque de concejales /as de Unión por la Patria y por los Mayores Contribuyentes confirma un incremento de tasas indexadas explícitamente a la inflación que tendrá el gobierno de Javier Milei.

Conviene retratar, una vez más, la planificación oficial que está vertida en el Presupuesto 2024 en la hoja de ingresos actuales y proyectados:

De ese cálculo oficial que realizó el equipo económico se desprende el tasazo de más del 200 por ciento.

Salvador Femenía considera que el plan «está divorciado de la realidad económica, de la realidad y proyección que tiene el comerciante y del pequeño industrial, de lo que vienen sufriendo quienes dan trabajo registrado. Eso es lo que me moviliza y como dirigente de cámara da impotencia porque no podemos hacer nada ante esto. Creo que se va a complicar mucho porque esto no es lo único sino que se viene durante el 2024, falta lo provincial y nacional. Nos veremos afectados como sujetos comercial dentro de una sociedad que ya viene complicada»

UCEP, ¿no fue llamada para pedir una opinión o hacerla partícipe de estos proyectos?

No, nunca. En lo particular llamé a algunos concejales pero no me atendieron el teléfono.

¿Considerás que este esquema le permitirá al gobierno municipal aumentar la recaudación?

Le va a costar mucho porque todo tiene un límite ya que hoy hay una capacidad contributiva que está lesionada. Creo que la pérdida de puestos de trabajo se puede dar por pérdida de micro – empresas, no porque se quiere echar personal. Hay que conservarlos porque es gente formada por nosotros, eso no se echa porque después no se recupera.

Entrevista completa en Desalambrar Tv: