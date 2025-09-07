«Tenemos la confianza que los resultados serán positivos para la democracia»

ELECCIONES 2025 –



Walter Correa, Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, líder del Movimiento Derecho al Futuro Moreno, cumplió con el deber democrático de elegir a los /as representantes.



Consultado por Desalambrar puso el acento en lo que significan las elecciones para hombres y mujeres de su generación: «El acto configura una democracia de 42 años, no debemos olvidar que muchos argentinos y argentinas dieron la vida para que nosotros tengamos democracia».



Inmediatamente puso en valor «todo lo que se está haciendo en la Provincia de Buenos Aires a través de la gestión y conducción del gobernador Axel Kicillof» y por eso «llevamos la confianza y entereza que los resultados serán positivos» concluyó el «Negro» Correa, quien se apresta a viajar a la ciudad de La Plata para aguardar allí el desenlace de la elección bonaerense.