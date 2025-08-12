«Tenemos un proyecto que desnuda el curro de todos los políticos»

ELECCIONES 2025 –



Él no se autopercibe «libertario» porque abraza la causa liberal desde siempre. Reconoce al «Profe» Espert y a Javier Milei al mismo tiempo que «desconoce el armado del poder» que lo concibe como el nuevo contienente de una parte del peronismo que se pintó de violeta. Por esa razón Néstor Bottazzi y la alianza Unión Liberal disputa la elección de septiembre con la premisa de «informar que ellos son los liberales puros y verdaderos», lo que se traduce en un guiño al oficialismo o sin desearlo «funcional al marielismo».



Bottazzi, fiel a su espíritu indomable, cabalgará la campaña mostrando proyectos de transparencia que auguran «polémica». Concretamente el candidato a concejal evalúa que «la ciudadanía puede ejercer un control de los recursos que administra la Intendencia, exhibiendo lo que perciben los /as trabajadores /as, y de esa manera se eliminarán los gastos superfluos (ñoquis) y el ahorro permitirá fortalecer las obras públicas:



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



