TKM va fondo: 50 despedidos por el cierre de la planta

El Grupo Simpa, uno de los principales jugadores del mercado de motos en la Argentina, anunció el cierre definitivo de su planta de Campana, donde trabajaban 50 operarios. La decisión, confirmada por la propia empresa en un comunicado, implica que toda la producción local se concentrará en su complejo de Pilar, inaugurado en 2022 con una inversión de u$s35 millones.



La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció que el cierre se produjo sin previo aviso y cuestionó que las multinacionales aprovechen la coyuntura económica para reducir personal.



En su comunicado oficial, la empresa argumentó que la decisión responde a una revisión integral del modelo productivo y a los cambios definidos por uno de sus socios internacionales, que resolvió que ciertos modelos de motos se fabriquen únicamente en sus plantas de origen. Esto dejó sin actividad a las líneas de ensamblaje de Campana, que operaban bajo el formato IKD, con kits importados de India, China y Europa.



Simpa descartó la posibilidad de relocalizar a los trabajadores despedidos y aseguró que recibirán indemnizaciones conforme a la ley y capacitaciones para su reinserción laboral.



