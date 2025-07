Trabajadores de Georgalos fueron brutalmente reprimidos por la Gendarmería de Bullrich

El día previo a la festividad por el día de la Independencia se vive entre palos, golpes y represión. Esta mañana, las Fuerzas Armadas usaron toda su fuerza contra los trabajadores despedidos de Georgalos que se manifestaban sobre Autopista Panamericana que fue tomada durante los minutos que duró la protesta.



Las fotos y videos del momento se hicieron rápidamente virales y una vez más quedó evidenciada la violencia extrema del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich.



El saldo de la jornada terminó con 25 heridos. La represión empezó alrededor de las 7 de la mañana en la zona de la colectora de la Autopista Panamericana altura avenida Uruguay, en el partido de Tigre; esto es al frente de la fábrica Georgalos.



La tensión escaló a su máximo nivel cuando los trabajadores subieron a la autopista y cortaron la traza central, del otro lado estaba el cordón de la Gendarmería que reprimió casi sin dudar.



Dentro de Georgalos, la situación es un infierno: en las últimas horas, cinco trabajadores se quedaron en la calle. Miguel Maciel, uno de ellos, explicó a El Destape: «Esto no es por un tema económico, porque Georgalos está exportando. Esto no es porque no ganen plata: es porque quieren ganar más plata con menos gente».



Georgalos, una de las empresas más grande de golosinas y alimentos de Argentina, está llevando adelante despidos de trabajadores de la planta de San Fernando, más específicamente en el área chocolatera.



FUENTE: BIG BAN NEWS