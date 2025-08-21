Trabajo, formación, el escudo de Correa y Kicillof en Moreno



La tormenta nacional está simbolizada en una motosierra que cobra altura y amenaza con descender al Conurbano. La respuesta bonaerense apela a construir el escudo, como «símbolo».

Pero resulta un signo de este tiempo digital, innovador, inmediato, la persistencia de formar, enseñar y crear trabajo. Socializar los deseos y las carencias; compartir esa búsqueda del empleo como ordenador social. Escuelas de oficios, espacios de resistencia positiva.



El Centro de Formación Laboral N° 406 ubicado en la localidad de Trujui presenta una matrícula que crece. El conocimiento adquirido obtiene certificación oficial. Relación con el sector privado, parques industriales, identidad construida en el tiempo, pertenencia real a la territorialidad.



Hernán Pustilnik, Coordinador de la Región 9 de los IPFL que depende del Ministerio de Trabajo; Mercedes Arévalo de la Asociación Civil «Esperanza Vecinal del barrio Mariló» y Daniel Colman, Director del IPFL 406, explican y desarrollan la política que contiene, sostiene y busca hacer del trabajo la razón de vivir:



